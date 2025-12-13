大同遭中國最高法院判賠131億 將循司法救濟阻止在台執行

大同被要求支付約131億元的業績補償款給中國的公司。（翻攝證交所YouTube頻道）

大同今（13）日舉行重訊記者會，由策略長丁爾昆出面表示，收到中華人民共和國最高人民法院訴訟判決結果，原屬大同集團旗下的華映百慕達，須向中國華映科技支付業績補償款約新台幣131億元，將尋求中國大陸的司法救濟，並以台灣法令，阻止其在台灣執行。

華映曾是面板五虎之一，此案是2009年時，台灣華映透過轉投資中國華映科技，因中國證監會要求出具19項承諾，包括3年盈利能力要達一定標準，確保淨資產收益率不低於10％。

而華映科技從2010年至2017年獲利為108億元，2018年華映宣布重整無法給付貨款，華映科技出現虧損，2019年向福建高級人民法院控告大同及華映（百慕達）、華映，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後提高追債金額至人民幣30.29億元。

大同先前曾提過，當時出具的承諾函是為了在中國上市，應中國證監會行政監管要求所做出的承諾，並非對華映科技為合同主體的承諾或業績保證，大同也未曾和華映科技提供任何書面形式的保證書，不符合保證規定，所以不應該要求大同有連帶責任。

但最新的終審判決，要求原屬大同集團旗下華映百慕達，須賠中國華映科技支付業績補償款，及大同華映負連帶清償責任，共人民幣30.29億元、也就是大約新台幣131億元。

丁爾昆表示，對該判決結果深表遺憾，將依會計原則審慎評估其對財務及業務的影響，並依會計師查核結果進行後續處理，為充分維護廣大股東權益，大同經徵詢專業律師意見，將繼續依循大陸司法救濟途徑，依審判監督程序提起再審，並根據台灣法令，阻止其在台灣執行。

丁爾昆表示，據大同集團最近期經會計師核閱之財務報告，現金及約當現金近新台幣287億元，資產總計近新台幣1480億元，目前資金充沛、財務結構穩定；加上海外市場成長動能強勁，今年累計營收成長、動能充沛，該判決不影響公司營運。

大同公司10日公布的11月合併營收為48.4億元、創8年同期新高，年增19.5%，月增31.2%，表現穩健，累計今年前11月合併營收為455.7億元，年增5.5%，主要受惠於電子代工事業海外市場開拓有成，與國際品牌及同業合作發揮縱效，迷你電腦新產品訂單持續亮眼。

