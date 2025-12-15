大同遭中國最高法院判賠131億！策略長：深表遺憾

老牌家電大廠大同集團旗下華映百慕達與中國華映科技，民事糾紛纏訟多年，近日終於宣判。（圖／東森新聞）





老牌家電大廠大同集團旗下華映百慕達與中國華映科技，民事糾紛纏訟多年，近日終於宣判。中國最高人民法院駁回大同上訴，判決須負連帶清償責任，賠償金額高達新台幣131億元。大同對此表示深感遺憾，將提請再審。消息曝光後營運前景受到壓力，預計今年每股恐虧逾6元以上。

昔日輝煌老牌家電大廠大同集團如今狀況慘慘慘，旗下的華映百慕達和中國華映科技爆出民事糾紛雙方纏訟多年，近日終於宣判，中國最高人民法院駁回大同上訴，維持敗訴判決，必須負起連帶清償責任，賠償人民幣30.29億元，折合新台幣高達131億元。

大同策略長丁爾昆（2025.12.13）：「本公司對於該司法判決結果深表遺憾。」

回顧全案追溯到16年前（2009年），當時大同集團看準中國面板市場，透過華映百慕達轉投資中國設立華映科技，原以為能夠大撈一筆，不料面板產業急轉直下，2018年起不只華映百慕達陷入財務危機，宣布法院重整，無法給付貨款，連華映科技同樣營運惡化、長期虧損，業績無法達標，由於雙方簽有業績補償協議，因此一舉告上法院求償。

大同策略長丁爾昆（2025.12.13）：「將繼續依循大陸司法救濟途徑，依審判監督程序提請再審，並根據台灣法令，阻止其在台灣執行。」

對大同來說今年風波不斷，先是遭到工程會停權，導致國內標案歸零，如今又面臨鉅額賠償壓力，衝擊未來營運今年恐怕出現高達每股6元的虧損泥淖。

財經專家黃世聰：「對它（大同）每股EPS的損失，是6塊錢以上，所以當然在今天（15日），股價面臨到非常大的衝擊，短期間之內，因為這個消息突然發生，那當然會讓投資者，面臨到比較大的賣壓。」

律師包盛顥：「中國大陸地區的判決，必須由當事人，向我國法院聲請裁定許可，才可以在我國強制執行，我國法院將判斷，對岸的判決內容，是否違背我國的公共秩序良俗，或是善良風俗，進行實質審查。」

儘管大同強調公司財務業務不受影響，但看在股民眼中仍舊是欲哭無淚。

