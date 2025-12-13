大同遭中最高法院判賠131億 策略長丁爾昆：深表遺憾

台北市 / 綜合報導

大同昨(13)日舉行重訊記者會，策略長丁爾昆出面表示，證實已經收到中華人民共和國最高人民法院訴訟判決結果，原屬大同集團旗下的華映百慕達，需向中國華映科技支付業績補償款，大約新台幣131億元。對此結果丁爾昆表示遺憾，表示將尋求中國的司法救濟途徑，並以台灣法令阻止中方執法單位在台灣執行。

大同股份有限公司策略長丁爾昆說：「本公司對於該司法判決果深表遺憾。」面對鏡頭表達遺憾，大同昨日舉行重訊記者會由策略長丁爾昆也親自現身，證實已收到中華人民共和國，最高人民法院訴訟判決結果，原屬大同集團旗下的華映百慕達，須向中國華映科技，支付業績補償款約新台幣131億元。

回顧整體案件，華映透過華映百慕達，2010年到中國投資設立華映科技，不過2018年華映宣布重整無法給付貨款，導致華映科技出現虧損，因此2019年華映科技向福建高級人民法院提出控告，大同及華映百慕達要求支付業績補償款。

大同股份有限公司策略長丁爾昆說：「將繼續依尋大陸司法救濟途徑，依審判監督程序提請再審，並根據台灣法令，阻止其在台灣執行。」面對這筆天價賠償，丁爾坤記者會上態度強硬，並宣示將依據台灣法令全力阻斷對方來台查封資產，不過為了安撫股東信心，大同也特地亮出家底，目前資產總計近1,480億元財務穩健，就怕因為司法纏訟又影響股價。

