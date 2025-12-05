大同醫護加入台灣數位健康大聯盟 朝智慧醫療轉型

（中央社記者潘智義台北5日電）大同公司今天代旗下大同醫護宣布，已於台灣醫療科技展加入由鴻海科技集團與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），成為新納編的7家成員之一。

大同說明，台灣數位健康大聯盟生態系跨越醫療、科技與長照產業，持續擴大智慧醫療合作規模。會中展示由鴻海、天主教耕莘醫院與大同醫護共同打造的次世代HIS（Hospital Information System），採用微服務架構、國際醫療資訊交換標準、AI輔助決策與資料湖倉整合，以強化臨床流程、資料互通與系統韌性，成為智慧醫院推動AI落地的重要基礎。

大同醫護表示，此次加入聯盟正值公司積極推動智慧醫療轉型之際，由具備深厚AI與資訊科技專業的新任總經理張智為領航，將有助強化在智慧醫院與次世代醫療資訊系統的整體布局。

張智為擁有逾25年資訊電子（IT）產業經驗，歷任輝達（NVIDIA）、惠普（HP）與台灣人工智慧實驗室等國際科技機構，並曾於多所大專院校講授客戶關係管理課程，長期投入人工智慧應用推動與跨產業合作。他於NVIDIA總部超級運算部門擔任亞太區負責人15年期間，主導區域市場策略、拓展生態系夥伴關係，並在深度學習訓練與推論應用領域累積深厚實務經驗。

大同醫護指出，將借重張智為在AI技術、產業策略與大型組織營運上的跨域能力，強化AI策略布局，加速次世代平台整合應用，並深化與醫療機構、產業夥伴的合作，持續提升大同醫護在智慧醫療領域的影響力。（編聞：張均懋）1141205