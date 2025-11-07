大同醫護用中國製品事件 民眾黨黨團怒斥洪奇昌「不實造假還有臉告」

黃國昌強調，大同醫護所出具的「舊品」及「中國製」設備，不用精密的儀器測試或專家鑑定，只要目視即可發現。（圖片來源／民眾黨提供）

針對大同醫護董事長、新潮流大老洪奇昌否認大同醫護用舊品、中國製品向國家資通安全研究院（下稱資安院）履約，並揚言提告，6日，民眾黨團總召黃國昌委員召開「不實造假還有臉告 洪奇昌仗誰的勢？」記者會，播放質詢影片及出示相關文件，拆穿洪奇昌的謊言。

黃國昌說，上週已開記者會揭露，資安院因應2025年行政院國家資通安全會報跨國網路攻防演練，接受數位發展部補助所辦理的「醫療攻防演練OT場域建置」標案，決標方式為最有利標，由大同醫護得標，而大同醫護於履約過程不僅違約，更涉及刑事犯罪行為，資安院明明知情卻一路放水。

民眾黨指控大同醫護，不僅違約更涉及刑事犯罪行為

黃國昌表示，資安院於記者會後的回應令人傻眼，不是問A答B可以形容，通篇回應完全不知所云。嗣後，大同醫護及洪奇昌更繼續說謊稱，不實指控，未使用中國製產品、驗收硬體全新採購。

黃國昌於現場撥放昨日交通委員會質詢影片，資安院院長林盈達明確承認，大同醫護履約所提供的設備是「舊品」。而且，資安院去年12月25日由前院長何全德決行之簽呈，竟然說內容均與需求說明書相符，甚至資安院12月27號驗收時已經發現是「舊品」，12月30號辦理複驗大同醫護仍拿「舊品」卻出具不實「新品證明書」，大同醫護是把納稅人當盤子？

資安院院長確承認，大同醫護履約所提供的設備是「舊品」

黃國昌要求大同醫護及洪奇昌回答，憑什麼說他內容指控不實？是在指控資安院院長配合他說謊？還是反正新潮流大老沒有關係，綠媒都會配合認知作戰？洪奇昌還說要提告，簡直是莫名其妙，不可思議！臉皮是有多厚？跟犀牛皮一樣嗎？此外，昨日資安院院長備詢時也明確承認，大同醫護所提供的網通設備是「中國製」，不符合標案規格，到底哪裡指控不實？有沒有一點基本的羞恥心？

黃國昌強調，大同醫護所出具的「舊品」及「中國製」設備，不用精密的儀器測試或專家鑑定，只要目視即可發現。資安院給大同醫護的改善期限至今年1月6日，但大同醫護並未在期限內改善完成，而是遲至3月底資安院才結案，資安院為何不解約？是因為洪奇昌是新潮流大老不敢得罪？民進黨政府對所有的公司都如此寬容？還是只有對特定廠商如此？

用中國製品資安院一路放水、逕自結案

黃國昌指出，更離譜的是，去年12月30日資安院就發現，大同醫護提供的網通設備是「中國製」，資安院竟然還可以於今年3底驗收通過，昨天資安院院長開脫稱，「驗收同仁沒有注意到」，這不是驗收不實，什麼是驗收不實？完全是刑事犯罪行為！大同醫護違法違約情節重大，資安院本應依法停權、移送檢調偵辦，結果資安院一路放水、逕自結案，只有把基層採購同仁調離現職，其它卻毫無作為、一再包庇。

最後，黃國昌說，洪奇昌稱其已經非新潮流，雖然洪已經被新潮流除名，但新潮流大老就是新潮流大老，新潮流徒子徒孫仍相當禮遇。過去，只要非民進黨人去北京，陸委會向來批評舔共、中共同路人，但新潮流的陸委會副主委梁文傑，即便看到洪奇昌跑去北京仍不敢造次稱，正向看待健康交流，綠能你不能、雙標至極！

(原始連結)





