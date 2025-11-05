大同醫護違法用中製設備？洪奇昌3點聲明反駁黃國昌 強調：我早已非新潮流

民眾黨主席黃國昌日前指控，大同醫護公司標下國家資通安全研究院標案後，違規使用中國製造的網通設備，質疑因大同公司董事長為三立集團董事長張榮華、大同醫護董事長為民進黨新潮流大老洪奇昌，所以資安院放水。對此，洪奇昌今（5）日發出3點聲明反駁，他強調並未使用中製設備，路由器的品牌是美商HP，完全符合採購法規完全符合採購法規，對於不實指控，令他感到非常沉痛與憤慨，已委託律師對黃國昌提起妨害名譽告訴。​

針對黃國昌指控大同醫護使用中國製造設備，洪奇昌提出3點聲明反駁，第一，大同醫護並沒有用舊品充當新品。因該標案履約時間相當短，新的智慧輸液幫浦需要不少訂製時間，由於廠商最後交付新品時間有所拖延，以至於履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，有公文為證，大同醫護公司亦坦然接受罰款。過程中，因有系統測試需要，只能先用測試品（非新品）暫代系統驗測，相關測試方式資安院皆清楚且同意，卻被惡意扭曲為用舊品混淆新品，著實令人憤慨。

洪奇昌表示，第二，路由器的品牌是美商HP，完全符合採購法規。根據行政院秘書長109年12月18日院臺護長字第1090201804A號函禁止。使用及採購中國廠牌資通訊產品〉相關注意事項：考量實務執行問題，現行僅限制其最終資通訊產品不可為中國廠牌，暫未限制中國廠牌零組件。本次採購案合約，針對本案所交付之資、通訊等設備不得為陸資品牌，公司繳交進口報關單給資安院時，院方亦清楚知道該廠牌為美國公司HP但製造地為中國，所有過程清楚透明，院方在三次驗收會議亦未列為缺失改善項目，一切合法合規。

關說施壓資安院院長？ 洪奇昌： 黃國昌抹黑造謠 ​

洪奇昌指出，第三，主標商依約對全案負起維護保固責任。黃國昌指責資通訊產品為何由大同醫護提供保固？這全然顯露其外行且惡意。主標商依約必須對全案所有服務及產品負有維護保固責任，因此，硬體部分必然是由大同醫護負起主要保固責任，主標商提供自己的保固證明是行之有年的採購實務。其次，關於黃國昌影射他關說施壓資安院院長一事，更是非常惡意的抹黑與造謠，對採購法不僅一知半解 ，毫無證證據的影射關說 ，還對自己提出偽造文書等告訴，上演選舉造勢戲碼，惡劣至極。

洪奇昌說，他身為董事長，在此必須先向公司同仁受到波及表達歉意，也要感謝同仁數十年來有為有守，長期對公司及提國健康醫療付出努力。雖然公司並非相當賺錢的公司，但每一分獲利，都是坦坦蕩蕩 、腳踏實地，經得起檢驗，要嚴正聲明，他並不認識何全德院長，更遑論關說施壓，對於此案問心證愧，必定會用最高的透明度配合所有相關單位檢驗和調查，期盼儘速結束這齣鬧劇，使公司運作恢復正常。

洪奇昌也強調，自己身為新潮流的前輩是事實，但也已是歷史，自己在2016年就已離開團體，放手讓下一代的夥伴接棒。離開之後仍會關心國家大事，抒發己見；但實際上，已遠離各種政治決策和選舉長達17年，專心致力於企業經營並持續推動社會公益，嚴格來說，新潮流只是提過去待過的團體，實在不必捕風捉影，強加連結。

