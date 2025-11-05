大同醫護違法用中設備 黃國昌：洪奇昌道歉

▲洪奇昌喊告，民眾黨主席黃國昌反嗆把國家錢吐出來。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立院黨團總召黃國昌日前爆料，大同醫護違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證明書，他質疑大同公司董事長為三立集團董事長張榮華、大同醫護董事長為民進黨新潮流大老洪奇昌，資安院涉嫌放水。洪奇昌今（5）日發聲明表示，他已經委託律師，將對黃國昌提起妨害名譽，並表示，當今社會還容得下如此道德低落的政治人物遊走於政壇，這是台灣政治的悲哀。對此，黃國昌反嗆，洪奇昌硬拗，把該還給國家的錢全都吐回來。

廣告 廣告

洪奇昌在聲明指出，對於黃國昌的不實指控，感到非常沉痛與憤慨；大同醫護並沒有用舊品充當新品。因該標案履約時間相當短，新的智慧輸液幫浦需要不少訂製時間，由於廠商最後交付新品時間有所拖延，以至於履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，有公文為證，大同醫護公司亦坦然接受罰款。過程中，因有系統測試需要，只能先用測試品（非新品）暫代系統驗測，相關測試方式資安院皆清楚且同意，卻被惡意扭曲為用舊品混淆新品

洪奇昌指出，路由器的品牌是美商HP，完全符合採購法規。根據行政院秘書長109年12月18日院臺護長字第1090201804A號函 禁止使用及採購中國廠牌資通訊產品〉相關注意事項：考量實務執行問題，現行僅限制其最終資通訊產品不可為中國廠牌，暫未限制中國廠牌零組件。本次採購案合約，針對本案所交付之資、通訊等設備不得為陸資品牌，公司繳交進口報關單給資安院時，院方亦清楚知道該廠牌為美國公司HP但製造地為中國，所有過程清楚透明，院方在三次驗收會議亦未列為缺失改善項目，一切合法合規。

洪奇昌表示，主標商依約對全案負起維護保固責任。黃國昌指責資通訊產品為何由大同醫護提供保固？這全然顯露其外行且惡意。主標商依約必須對全案所有服務及產品負有維護保固責任，因此，硬體部分必然是由大同醫護負起主要保固責任，主標商提供自己的保固證明是行之有年的採購實務。

洪奇昌最後表示，黃國昌近日被揭發有組織的進行跟蹤與偷拍，並且疑似豢養網軍，進行竊取機關資料。黃國昌身為立法委員，這些行為必須負責向社會大眾說明，並深感羞愧及反省，但顯然黃國昌越過了政治人物該有的道德底線，非但沒有為此事感到愧疚，對為了持續博取政治聲量、轉移焦點、為挽救其政治生命，選擇用抹黑爆料的方式來傷害大同醫護，並利用提過去的身分證限上綱攻擊執政黨，更是令人不齒。

黃國昌回應表示，「莫名其妙、歡迎來告！」今天上午在交通委員會國家資通安全研究院院長林盈達公開說「大同醫護用舊品跟中國製品履約」，整場質詢公開透明，洪奇昌還要拗什麼？請新潮流大老洪奇昌好好看看留言區質詢過程的影片，該不會連看都看不懂吧。

黃國昌批評，洪奇昌如果有時間扯民進黨對他發動的可笑政治攻擊，「不如先好好向社會道歉，還有把該還給國家的錢全都吐回來！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達落腳北士科T17、T18 李四川曝：新壽「分手費」45億

內科企業唯一設幼兒園！橘子「幼橘園」成質詢亮點：北市應學習

66架F-16V明年全交機跳票？徐巧芯驚爆：洛馬一年只能造「24架」