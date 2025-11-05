大同醫護違法用陸設備？洪奇昌提告白委 轟道德低落
民眾黨團總召黃國昌日前爆料，大同醫護違法使用中國大陸生產的網通設備、出具不實新品證明書，質疑因大同公司董事長為三立集團董事長張榮華、大同醫護董事長為民進黨新潮流大老洪奇昌，資安院放水等。洪奇昌今發聲明表示，已經委託律師，將對黃國昌提起妨害名譽。並表示，當今社會還容得下如此道德低落的政治人物遊走於政壇，這是台灣政治的悲哀。
洪奇昌聲明指出，對於黃國昌的不實指控，令人感到非常沉痛與憤慨；大同醫護並沒有用舊品充當新品。因該標案履約時間相當短，新的智慧輸液幫浦需要不少訂製時間，由於廠商最後交付新品時間有所拖延，以至於履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，有公文為證，大同醫護公司亦坦然接受罰款。過程中，因有系統測試需要，只能先用測試品（非新品）暫代系統驗測，相關測試方式資安院皆清楚且同意，卻被惡意扭曲為用舊品混淆新品。
其次，路由器的品牌是美商HP，完全符合採購法規。根據行政院秘書長109年12月18日院臺護長字第1090201804A號函 禁止使用及採購大陸廠牌資通訊產品〉相關注意事項：考量實務執行問題，現行僅限制其最終資通訊產品不可為大陸廠牌，暫未限制大陸廠牌零組件。本次採購案合約，針對本案所交付之資、通訊等設備不得為陸資品牌，公司繳交進口報關單給資安院時，院方亦清楚知道該廠牌為美國公司HP但製造地為中國，所有過程清楚透明，院方在三次驗收會議亦未列為缺失改善項目，一切合法合規。
至於第三，主標商依約對全案負起維護保固責任。黃國昌指責資通訊產品為何由大同醫護提供保固？這全然顯露其外行且惡意。主標商依約必須對全案所有服務及產品負有維護保固責任，因此，硬體部分必然是由大同醫護負起主要保固責任，主標商提供自己的保固證明是行之有年的採購實務。
關於黃國昌影射他關說施壓資安院院長一事，他說，更是非常惡意的抹黑與造謠，黃對採購法不僅一知半解 ，毫無證證據的影射關說 ，還對對提提偽造文書等告訴，上演選舉造勢戲碼，惡劣至極。
他說，他並不認識何全德院長，更遑論關說施壓，對於此案問心證愧，必定會用最高的透明度配合所有相關單位檢驗和調查，期盼儘速結束這齣鬧劇，使公司運作恢復正常。
他再次強調，身為新潮流的前輩是事實，但也已是歷史 ，提在2016年就已離開團體，放手讓下一代的夥伴接棒，離開後，提仍會關心國家大事，抒發己見；但實際上，提已遠離各種政治決策和選舉長達17年，專心致力於企業經營並持續推動社會公益，嚴格來說，新潮流只是提過去待過的團體，實在證須捕風捉影，強加連結。
此外，關於提與賴總統的關係，他說，亦證需過度影射。從賴總統年輕時第一次參與選舉當選國大代表，一直到後來的立委以及市長，賴總統的成就可以說完全來自於他的認真、負責、正直和清廉，這自然會得到很多朋友與前輩幫助，並獲得眾人敬重。這一路上曾經提攜或協助賴總統的人相當多，甚至每張選票才更是他的恩師與益友。對提而言，生命中在創黨、建黨，早期為台灣民主化及國家主體性奮鬥中，曾經與賴總統共事打拼，這份榮幸和驕傲才是提畢生最珍視的。
他表示，最後，請容提不客氣地說，道德是政治人物一生必須守護的第二生命，黃國昌近日被揭發有組織的進行跟蹤與偷拍，並且疑似豢養網軍，進行竊取機關資料。黃國昌身為立法委員，這些行為必須負責向社會大眾說明，並深感羞愧及反省，但顯然黃先生越過了政治人物該有的道德底線，非但沒有為此事感到愧疚，對為了持續博取政治聲量、轉移焦點、為挽救其政治生命，選擇用抹黑爆料的方式來傷害大同醫護，並利用提過去的身分證限上綱攻擊執政黨，更是令人不齒。
