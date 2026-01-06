大同醫院營運周年成績亮眼 員工加薪7萬、24小時心導管守護市民

▲一年有感！大同醫院滿週年，加薪留才、急救量能雙提升。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】長庚醫療財團法人自114年1月1日起與高雄市政府合作接手市立大同醫院營運，迄今屆滿週年，各項醫療服務量能穩定成長，營運成果逐步展現。院方表示，過去一年在確保醫療品質與公共衛生責任並重的前提下，持續擴充急重症醫療能量、照顧弱勢族群，同時依契約保障留任員工權益，落實醫療平權與人本治理。

大同醫院指出，營運首年即完成多項關鍵醫療建置，包括24小時醫學中心等級心導管團隊及兒科專科醫師急診駐診，成功搶救逾百位急性心臟疾病患者，並讓近400名檢傷一、二級重症兒童能在地即時獲得適切治療，有效強化高雄市緊急醫療量能。此外，醫院亦汰換電腦斷層等關鍵設備，並引進達文西手術系統，全面提升診療品質與病人安全。

在照顧市民與落實醫療平權方面，大同醫院依合作契約提供70歲以上長者免收門（急）診掛號費，並免除低收入戶與身心障礙者門（急）診掛號費及基本部分負擔，全年累計近1萬8千人次受惠。同時，院方已於社區成立8處長照醫事C級巷弄站及失智照護據點，並配置專責醫護團隊，照顧社會安全網中的高風險脆弱家庭幼兒，展現市立醫院應有的公共衛生責任。

在人力與勞動權益方面，院方強調，對前高醫大留任員工皆依契約保障薪資與福利條件，每人每月另加發5,000元並納入本薪、年終獎金及雇主勞退提撥計算基礎，114年平均月薪較113年提升1萬1,702元，合計年終與考核獎金，全年實質加薪逾7萬元。院方亦透過勞資會議持續溝通，依實際營運需求進行合理薪資與獎金制度優化，確保制度透明、公平。

大同醫院進一步表示，營運首年因設備建置與量能擴充成本高，尚未產生年度盈餘，但年終獎金已依原制度於今年1月底如期發放，考核獎金亦將依原雇主辦法，於115年度核發基期後完整發放，並承諾依法依規保障所有同仁權益。

院方強調，接手營運後全面導入長庚醫療體系管理制度與教育訓練，協助留任及新進人員在臨床照護、醫療安全與行政管理上提升至醫學中心水準，相關醫療業務營收逐月穩定成長，營運表現已超越健保署個別醫院總額。未來將持續精進醫療品質，與市府攜手守護市民健康，朝向共融、共榮的醫療體系邁進。（圖╱長庚醫療財團法人提供）