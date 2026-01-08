大同醫院移轉長庚滿週年 工會高市府陳抗遊行控跳票

大同醫院移轉長庚滿週年，高雄市獨立總工會與大同醫院工會、高醫工會等工會團體在高市府前陳抗並遊行，抗議市府當初承諾跳票。（記者程啟峰攝）

長庚醫療體系接手經營高雄市立大同醫院週年，大同醫院等工會上百人今赴市府四維中心舉牌並高呼口號陳抗，控訴市府當初承諾留任員工福利會更好跳票，薪資變相縮水，舊有年資也歸零，致院內醫護人員不斷離職，造成全院「醫療崩壞」。陳情人員不滿到場接受陳情的市府官員現場回應，揚言“沒完沒了”將不定期持續抗爭，憤而當場將陳情書踩在腳下並集體繞行市府大樓抗議，雙方不歡而散。

大同醫院工會理事長王瀞婉率員工舉牌到場陳抗，包括高雄市獨立總工會、台灣醫療工會、高醫工會、中華電信工會、中鋼運通工會、民眾黨高雄市黨部也派員到場聲援。

高市府副祕書長王啟川及衛生局副局長潘炤穎出面接受陳情不願正面回應，與陳抗群眾針鋒相對，當場遭群起怒嗆傲慢缺乏誠意，陳情群眾憤而將陳情書踩在腳下繞市府遊行，大批警力隨行警戒維安，場面一度緊張。

大同醫院工會理事長王瀞婉指出，工會統計到去年10月止，全院已有105人離職。「我們各單位的人幾乎都少了一半，我們快要撐不下去了，我們要的是薪資福利不縮水，獎金要公平，不要再發低薪。」

王瀞婉表示，不少人快撐不下去等領完年終獎金也將離去，預估過年後將再現一批離離職潮，人力不足嚴重影響醫療器質，患者要排住院即使有錢也遙遙無期，醫療品質簡直崩壞了。院方今年請吃尾牙甚至要求員工付費，護理人員還得要做消防安檢工作。

她進一步指出，長庚表面上宣稱為留任員工每人加薪5000元，但實際卻透過「校正制度」，調整並下修各項獎金發放標準，大幅刪減原有津貼與福利，讓留任人員實際薪資與獎金收入反而縮水，形同變相減薪。工會質疑，若真如長庚對外宣稱留任員工「全面加薪、待遇提升」，又怎會有如此多留任人員感到失望、絕望而選擇離開。

高醫工會理事長柯心炫當場細數過去一年移轉經營所衍生各種問題，強調一年前衛生局對工會的承諾如今全跳票了，並當場怒嗆衛生局長黃志中下台。

高醫工會和台灣醫療工會對同為醫護人員的大同醫院員工所遭遇的不公處境深感不平，站出來聲援、以行動相挺。

高雄市獨立總工會理事長王慶宏要求市長陳其邁出來面對，該工會祕書長陳柏謙也揚言抗爭到底不會善罷甘休，抗議群眾將對陳其邁行程如影隨行並結合各政黨參選人將此議題在今年底大選中“好好發揮”。

