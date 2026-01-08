大同醫院遭指爆發諸多爭議 陳麗娜促衛生局勞工局調查

大同醫院的爭議，議員陳麗娜表示，醫療不是政治口水，勞檢更不是形象工程。該辦正事的時候，衛生局、勞工局不能再缺席。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

長庚醫療法人接手市立大同醫院滿一年後所引發的爭議，高雄市議員陳麗娜八日表示，醫療不是政治口水，勞檢更不是形象工程。該辦正事的時候，衛生局、勞工局不能再缺席。

陳麗娜指出，大同醫院的爭議，現在已經不是單一工會的意見，而是高雄市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會三個工會同時站出來，具體指出人力流失、流程混亂、醫療品質疑慮，甚至連手術室人力配置、消防業務違反專業分工等問題，都講得相當清楚、有脈絡、有現場經驗。

廣告 廣告

陳麗娜說，反觀院方的回應，卻只有一句「造謠抹黑、毫無事實依據」，再加上「保留法律追訴權」，相關說明流於自說自話。當雙方各說各話，最無所適從的，正是需要醫療服務的病患與家屬。

她認為，這時候，真正應該站出來的，不是工會，也不是醫院，而是身為醫政主管機關的高雄市衛生局，以及負責勞動檢查的勞工局。他們有責任、有權力，也有義務，針對人力配置、醫療量能、醫療安全與契約履行情形，啟動全面、公開且具公信力的調查，把事實攤在陽光下。

陳麗娜強調，但前提是，這場調查必須公正不阿、沒有立場預設。坦白說，近年來衛生局的公信力早已受到多起爭議侵蝕，如今更不能再讓人質疑「選擇性監督」或「護航特定單位」。市民要的不是官樣文章，而是把份內該做的事情做好，把真相查清楚，讓醫護安心、讓病患放心。