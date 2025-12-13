大同鉅額債務 考驗新團隊

大同（2371）董事長張榮華自今年8月接掌大同以來，積極轉型，然仍要面對之前遺留的鉅額負債懸案。張榮華能否有效將此案財務和法律衝擊降至最低，成為大同擺脫長期內耗、邁向新局的關鍵考驗。

這項源自十多年前、金額高達人民幣30.29億元（約新台幣131億元）的華映「業績承諾」連帶清償責任，隨大陸最高人民法院終審判決出爐，成為新團隊必須處理的最大考驗。

張榮華上任以來，延攬具備重電專才的前東元高層張松鑌擔任總經理，更瞄準AI數據中心及強韌電網龐大商機。這是他力求讓大同重回「電力、能源」本業的明確訊號。

廣告 廣告

資產活化方面，新團隊展現破冰能力，成功打破與前董事長林郭文艷之間長年的地權僵局，為中山北路總部等數百億元精華土地活化案解開栓鎖。

隨著12月30日股東臨時會全面改選董事在即，張榮華陣營掌握多數席次，大同終結過去市場派共治時代，進入「張榮華3.0時代」，為資產與業務快速決策奠定基礎。

此案雖為不利判決，若張榮華團隊能透過法律途徑有效延阻判決在台執行，並成功兌現資產活化與重電布局承諾，大同將能徹底走出前朝陰影。

大同11月營收48.4億元，月增31.2%，年增19.5%，近八年同期新高，公司體質好轉。

市場都在觀察，張榮華可能否藉由穩固經營權和充裕資金，將歷史負債影響降至最低，加速推動大同轉型為能源與AI系統整合商。

【看原文連結】

更多udn報導

亂倫謀殺…她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」孩子爸是繼父

47歲美成這樣！玉女歌手睽違17年來台 驚人狀態曝光

中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

李聖經「魔鬼身材+天使臉蛋」網驚呼：看不出35歲