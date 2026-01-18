大同「傳統電鍋」比電子鍋更貴？內行曝：材質是關鍵

大同電鍋可以煮飯、煮湯，功能萬用又簡單，是許多台灣家庭必備的家電，不過近日有一位網友發現，賣場架上的大同電鍋售價3190元，比較先進的同品牌微電腦電子鍋卻更便宜，售價只要2088元，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議，有人認為大同藉暢銷的傳統電鍋敲盤子，但也有內行人指出，現在的傳統電鍋材質從鋁升級成成本較高的不鏽鋼，價格自然更貴一點。

原PO在Threads發文表示，「不懂就問脆，傳統電鍋為何比電子電鍋還貴？」，同時曬出兩張照片，同樣是大同的10人份飯量電鍋，傳統電鍋售價為3190元，技術更先進的微電腦電子鍋則是2088元。

對此，許多網友紛紛回應，「大概因為這輩子只能賺這次了」、「大同電鍋其實是一種技術簡單的低階電器，仗著國人對傳統電鍋的喜愛與依賴，又仗著品牌知名度，一點都不思長進，定價還越來越貴，煮出來的飯也不見得比電子鍋好吃。更糟糕的是，近幾年生產的大同電鍋，耐用度還比不上30年前的品質」、「大同只剩電鍋了，加上品牌溢價」、「因為大同電鍋本身是傳奇，你不是買一個電鍋，你是買一個台灣人的共同回憶，附帶煮飯的功能」。

不過有內行人說明，「這個是內外全不鏽鋼電鍋的價錢。鋁的就會很便宜啦！如果你不擔心增加阿茲海默症風險的話，目前也只有統計關聯性，尚未證明因果關係」、「你這款內外鍋全不鏽鋼，一定是貴點，內外鍋全鋁的就沒那麼貴，鋁沒有不好，就看個人需求」、「因為傳統的是不鏽鋼，電子鍋是塑膠，之前去大同門市問的」。

