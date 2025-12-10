大同11月營收報喜年月雙增 寫8年同期新高

▲大同今公布11月營收。（圖／大同集團提供）

[NOWnews今日新聞] 今年陸續經歷董事長、總經理換人的百年企業大同，今（10）公布11月營收48.4億元，創八年同期新高，年增19.5%、月增31.2%，累計前11月營收455.7億元、年增5.5%。大同表示，重電事業11月營收月增超過100%，表現最佳，核心電力事業群也表現穩健，月增近五成。

大同11月營收年月雙增，主要受惠於電子代工事業海外市場開拓成，與國際品牌及同業合作發揮縱效，迷你電腦新產品訂單表現持續亮眼。同時，集團重要子公司於各自專業領域穩健成長，繳出好成績，集團累計1至11月合併營收為455.7億元，年增5.5%。

大同核心電力事業群表現穩健，受惠於客戶交貨排程，整體事業群營收月增近48%，其中又以重電事業11月營收月增超過100%，表現最佳。智慧電表事業日本第二世代及馬來西亞電表持續出貨，內外銷貨齊挹注，11月單月營收月增逾70%，年增逾40%。而馬達事業則因年底電信公司及北美石化業、礦業交貨需求，11月營收同樣表現亮眼，月增達30%。

大同指出，將持續著重優化產品結構、專注拓展海外市場，並充分利用集團合縱連橫優勢，將資產與電力設備及AI資通訊，軟硬體資源整合，發揮最大綜效，而電力事業群在美國、日本及東南亞等區域佈局，業已掌握多項合作契機，將積極開發與當地企業、經銷商、機關的長期合作。

大同8月底董座換人，原本的王光祥擔任會長，並由三立電視台董事長張榮華接棒大同董事長；上月總經理也變動，由沈柏延改為曾擔任東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌擔任。

