大和建設機構捐贈20萬元 助青藝盟推動中介生教育

大和建設機構董事長何溪明和青藝盟盟主余浩瑋。圖：大和建設機構提供

大和建設機構於12月19日捐贈新台幣20萬元予青少年表演藝術聯盟(簡稱青藝盟)盟主余浩瑋，支持其在全台推動的「慈輝班中介生」教育輔導與戲劇陪伴計畫，對象包含因家庭問題、環境因素或暫時脫離校園的國中生，透過角色練習、表演訓練、情緒對話與團隊合作，引導學生培養自信、自我肯定與生活能力，同時也持續培育青年師資，使更多對教育有熱情的年輕人能走進校園，透過藝術陪伴學生。

立法委員萬美玲服務處秘書佀廣洋(左起)、大和建設機構董事長何溪明、青藝盟盟主余浩瑋與核心幹部們。圖：大和建設機構提供

大和建設機構表示，希望在教育陪伴的過程中，引導孩子們將曾經被支持與關懷的經驗，轉化為主動關心他人的行動，逐步建立回饋社會的態度。同時，也期盼透過穩定的陪伴與引導，協助學生建立自信與自我認同，進而找到適合自己發展的一技之長，使其具備自立生活、分擔家庭責任的能力，並在未來成家立業時，為下一代創造更穩定的起點。

此次活動中，立法委員萬美玲服務處秘書佀廣洋也特別出席，佀秘書長期投入教育議題，深知教育及輔導中介生的辛苦與不易，因此也會協助青藝盟與教育部國教署等相關單位的連結，讓需要被幫助的學生能獲得更穩定、更多元的資源學習，以利之後他們都能順利重返校園。

大和建設機構強調，教育能夠翻轉逆境，而青藝盟用戲劇引導學生建立自信、創造未來，是值得支持的公益行動。公司也將持續投入教育與弱勢關懷，希望能為社會帶來更多溫暖的力量。

