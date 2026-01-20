大和解咖啡無望？柯建銘感嘆「是非成敗轉成空」 總召是否續任引關注

[Newtalk新聞] 前中廣董事長趙少康今（20）日於立院舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌皆出席祝福。民進黨團總召柯建銘也受邀出席，他在今晚於臉書發文，分享出席的心情，文中多所感懷，不僅提及與韓國瑜等政治人物的過往情誼，更寫下「是非成敗轉成空，古今多少事都付笑談中」、「在我們這年紀身體健康是最重要」，引發外界聯想其政治角色與去留動向。





柯建銘在貼文中指出，前幾天接到趙少康簡訊，詢問是否出席新書發表會，他立即回覆「OK」，也坦言自己到場後，勢必成為「萬藍叢中一點綠」。柯回顧與趙少康、韓國瑜在1993年國會全面改選時期的同事關係，表示當年自己與韓國瑜都是政治菜鳥，而趙少康已連任三屆、政治歷練成熟，是名符其實的政治前輩。

柯建銘也形容趙少康為「史上最長壽的政治金童」，一生貫穿台灣民主發展史，看盡政壇起伏。他更拋出一句意味深長的提問：「大和解咖啡何時再續杯？」隨後以「是非成敗轉成空，古今多少事都付笑談中」作結，並祝福眾人平安喜樂。對於「大和解咖啡」沒有明確要續杯，又好似給了個否認答案。





由於1月31日正值本屆立法院第四會期屆滿，同時也是柯建銘本屆民進黨團總召任期的結束時間，加上先前大罷免行動失利後，民進黨內部一度出現檢討聲浪，柯建銘也曾被點名，甚至在本會期初傳出派系連署撤換總召的消息，雖最終未成案，但其去留始終備受關注。





據了解，在國民黨、民眾黨聯手下，本會期延長至1月31日，並將無縫接軌新會期。而民進黨團可能於1月30日星期五召開黨團大會，屆時新任幹部人事是否改選完成，成為觀察焦點。





柯建銘此次貼文，除重提「大和解咖啡」，亦流露出人生與政治的感慨，也讓外界解讀，是否隱約呼應其黨團總召職務即將告一段落的時序背景。不過，相關人事布局與是否續任，仍有待民進黨團正式決議。

