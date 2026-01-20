大和解咖啡續杯有譜？ 鄭麗文喊「奉陪」：但感受不到執政黨善意

國民黨主席鄭麗文今日下午拜會前總統馬英九。 圖：國民黨提供

[Newtalk新聞] 前中廣董事長趙少康今（20）日在立法院發表新書《七十少年》，包括立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人皆到場出席，現場氣氛也重現1995年「大和解咖啡」的象徵意涵。鄭麗文下午拜會前總統馬英九時受訪時喊「隨時奉陪」，但感受不到來自執政黨的任何善意。

「大和解咖啡」成為趙少康今日新書發表會的重要主軸之一。趙少康在會中感慨表示，若未來有機會能再喝一次「大和解咖啡」，對台灣、對國家都是一件好事。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文今日下午拜會前總統馬英九，會後受訪時表示，當現場大家談到當年的往事時，她心中其實也在想，趙少康是一個不錯的角色，或許可以再邀大家喝一次「大和解咖啡」。她也提到，結果可說是「心有靈犀一點通」，趙少康當下就做出這樣的呼籲。

鄭麗文表示，台灣不能再內耗，也不能再繼續內鬥下去。她期盼，能夠解開賴清德總統的心結，因為如果連自己內部都無法對話、無法理性溝通，台灣只能持續陷入僵局，這是一件非常嚴重的事情。

鄭麗文也直言，目前讓人感到無奈的是，完全沒有感受到來自執政黨的任何善意。至於是否願意再喝「大和解咖啡」，她強調，「我隨時候教、奉陪」，態度相當明確。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民調落後李四川15% 蘇巧慧駁斥：差距已進入個位數、全力衝刺

談中天記者涉共諜案 鄭麗文轟賴卯起來賣「芒果乾」