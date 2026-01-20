大和解咖啡續杯？鄭麗文喊「隨時候教、奉陪」：盼能解開賴清德心結

記者詹宜庭／台北報導

中廣前董事長趙少康今（20日）在立法院舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌致詞時都提及1995年民進黨主席施明德與時任新黨秘書長趙少康的「大和解咖啡」，隨後民進黨團總召柯建銘拋出「大和解咖啡續杯」，而趙少康則說，如果有機會，他很願意三黨一起喝大和解咖啡。對此，鄭麗文下午受訪表示，「喝大和解咖啡我隨時候教、奉陪！」

趙少康今日上午在立法院發表新書，包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌，以及數名藍白立委、國民黨台北市議員都出席。值得注意的是，三黨黨團總召柯建銘、黃國昌、傅崐萁致詞時紛紛提及「大和解咖啡」，趙少康則說，如果有機會他也很願意，三黨一起再喝一次「大和解咖啡」。

鄭麗文下午拜訪前總統馬英九，會後接受媒體訪問，對於媒體問及「若大和解咖啡成行，妳有出席意願嗎？」鄭麗文表示，上午新書發表會現場，大家提到當年往事時，她心裡想著趙少康倒是不錯的角色，可以請大家喝一杯大和解咖啡，結果沒想到心有靈犀一點通，趙少康當下就做出了這樣的呼籲。

鄭麗文指出，自己一而再再而三地表達，台灣不能再內耗、不能再惡鬥下去。她希望能解開總統賴清德的心結，因為若自己內部都無法對話、無法理性溝通，台灣只會陷入長期僵局，這是非常嚴重的事情。她期盼朝野能夠理性對話，但無奈的是，目前尚未感受到執政黨的善意，「喝大和解咖啡我隨時候教、奉陪！」

