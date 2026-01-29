大和解！緯來可以播WBC 愛爾達加入NBA轉播

去年愛爾達電視與緯來電視網相互爭奪NBA與世界棒球經典賽（WBC）賽事轉播權，社群上也互不相讓，今（29）日兩大賽事轉播平台發表聯合新聞稿，確認緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（WBC）全部47場賽事轉播權；愛爾達電視將從2月14日起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA的轉播行列，上演大和解。

飄煙消味 NBA與WBC轉播權的攻防

時間回到去年10月，愛爾達宣布未能從緯來手上獲得NBA轉播授權，而緯來隨後馬上宣布新賽季線上觀看直播的優惠方案，緯來小編還在網友詢問，「好意思喔，為啥不給愛爾達播」時，回應「是他不想買喔」，雙方瀰漫煙消味。

緊接著，去年11月讓雙方轉播授權之爭再浮上檯面的是今年的重點賽事、3月即將開打的世界棒球經典賽，愛爾達宣布WBC轉播的有線電視授權，將分別授權給東森與華視，沒有緯來，然而當時緯來才大力宣傳將轉播經典賽所有場次，被網友認為是愛爾達的反擊。

兩大賽事評台大和解 會員成大贏家

直到今日，雙方發表聯合新聞稿表示，2026 年是全球運動轉播令人期待的一年，誠摯邀請國內觀眾一起共襄盛舉。

愛爾達電視與緯來電視網展開跨平台體育轉播合作，共同宣布確認緯來電視網取得 2026 年世界棒球經典賽今年三月舉行之47場賽事轉播權；愛爾達電視將從2/14起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA的轉播行列。

雙方表示，將延續長期良好的合作情誼，共同為台灣收視體育轉播的觀眾，繼續打更佳的多元觀賽體驗。

兩大平台上演大和解，屆時兩平台會員可同時觀看WBC與NBA，無疑是最好的結果。