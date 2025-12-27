大和解！賴瑞隆子校園事件 雙方家長共同聲明：孩子衝突「非霸凌」

賴瑞隆子校園事件雙方家長定調：孩子衝突「非霸凌」。資料照片

民進黨高雄立委、高雄市長參選人賴瑞隆，本月初因8歲兒子在學校與女同學發生肢體衝突遭控霸凌，召開記者會致歉又引發後續效應，爭議未歇。今天事件出現轉機，賴瑞隆一早透過群組表示已與對方家長達成共識，定調該起事件與「霸凌」無關，期盼社會大眾不要再標籤化任何人。

賴瑞隆本月初遭爆8歲兒子在校與同學發生不當肢體衝突，事件延燒多日，賴瑞隆一度於7日舉行的記者會上落淚，除向當事女童及家長致歉，也向兒子溫情喊話，「爸爸讓你這麼小的年紀就必須承受」、「是我對不起你，是我沒有善盡父親的角色」，引發社會矚目。

廣告 廣告

但整起事件今天出現大翻轉，賴瑞隆今透過競選團隊指出，針對日前校園事件引發的社會討論，已經與女童家人於12月20日依學校既有法定機制的基礎下，完成溝通並釐清事實，並於26日簽署調解同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於27日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識，包含1、本衝突事件非霸凌案。2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。3．媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

賴瑞隆指出，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。他真誠呼籲停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間，同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是大家共同的責任。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

黑暗19分鐘！27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清