大和解？陳亭妃拜會邱莉莉 謝龍介曝憲妃心結：破鏡難重圓

民進黨台南市長初選競爭激烈，最終由綠委陳亭妃勝出，她今天拜會挺憲派的議長邱莉莉，10多名支持林俊憲陣營的黨團議員也陪同出席，引發關注。對此，藍委謝龍介表示，民進黨整合難度高，因為先前砍得刀刀見骨，而國民黨也會積極整合在野力量。

謝龍介。（圖／中天新聞˙）

謝龍介表示，當然每個人被提名後都會積極整合，藍白也會積極的整合，「不過他們目前難度比較高啦，因為過去砍得刀刀見骨，背骨、品德不佳啦，什麼通通來。」當然陳委員會去做最大的努力，他也一樣會做最大的努力。

對於媒體問及，在林俊憲方面並未聽聞相關消息，謝龍介說，林委員已經講過了，他也當時放話說，沒有通知他、也沒有告訴他，所以他毫無所悉。砍得這麼厲害，也不要期待傷口馬上就可以痊癒，破鏡難重圓，沒有傷口上撒鹽就好了。

陳亭妃20日正式拜會挺憲派的議長邱莉莉尋求「大和解」。（報系資料照）

「我想還是要努力啦」，謝龍介認為不管是敵對的陣營還是我們的陣營，我們縱然是定於一尊，還是要整合各方的力量，把這場選戰打到高格調，讓台南市民有一個翻盤的期待，他們願意翻盤，我們就願意符合他們的期待。

