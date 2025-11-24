大咖全在台灣！世紀婚禮驚見梁朝偉夫婦 陣容不輸金馬獎

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮在22日圓滿落幕，在此之前，位於北市信義區寒舍艾美酒店於21日晚間舉辦了一場世紀婚禮，婚禮嘉賓竟邀請到梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤等，陣容不輸金馬獎；而新人身分也隨之起底，竟是商界聞人「河南王」王任生的孫子，和香港IT集團老闆沈嘉偉弟弟的女兒所舉辦的港台聯姻。

北市信義區寒舍艾美酒店於21日晚間舉辦了一場世紀婚禮，婚禮嘉賓竟邀請到梁朝偉、劉嘉玲等大咖明星。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

寒舍艾美酒店於21日晚間舉辦了一場世紀婚禮，新郎Justin是東裕集團、丹尼斯集團，有「河南王」之稱的王任生第三代之子，更是藝人關穎表外甥；而新娘則是來自香港IT集團老闆沈嘉偉的姪女沈婷婷，其父是IT集團大老闆沈嘉偉的弟弟沈建偉。

寵愛姪女的沈嘉偉、邱淑貞夫婦，為這場婚宴邀請了社恐男星梁朝偉和其妻子劉嘉玲，其他來賓還有阿B鍾鎮濤、袁詠儀、張小燕、張清芳、柯耀宗、李明依、卜學亮、屈中恆與Vicky等等。

李明依在婚宴後，興奮在社群分享與梁朝偉的合照，並寫道：「這一晚還見到好多多年不見來自世界各地的朋友，重點來了，大家都在想什麼時候可以跟梁朝偉拍照，沒想到他還記得我耶！」令大批粉絲羨慕不已。

