大咖嘉賓1年前就朝聖五月天 自曝「取經」嚇喊：耳朵摀起來

五月天5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年快樂版找來丁噹當嘉賓。（圖／相信音樂提供）





五月天今（28日）在台中洲際棒球場舉辦5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年快樂版，第二天就邀請來師妹丁噹來助陣，而這也讓「樂團變唱跳團」，而丁噹1年前的努力，意外被五人歪樓，讓阿信也笑說：「小朋友耳朵摀起來！」

丁噹今日擔任五月天演唱會特別加冰，一連和五月天帶來〈青蘋果樂園〉、〈對你愛不完〉、〈射手〉、〈星期五晚上〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉、〈愛的主打歌〉等歌曲，而阿信也非常努力的跟著跳起來，引發全場尖叫聲。

在演出結束後的TALKING，丁噹開心表示：「好開心能跟大家一起在台中，還看到信哥認真跳舞，好浪漫喔！」還有提及去年還有來台下為自己的演唱會取經，聽到跳舞很浪漫，阿信表達自己的問號，團員虧笑說只有「浪」，而阿信也自嘲：「跳起來很浪，但拍子有點慢。」

接著大家也跟著丁噹一起跳〈對你愛不完〉的手勢舞，阿信希望五個人一起跳，瑪莎吐槽：「那你去FF（F3）的時候，要找丁噹跟他們一起五倍浪漫嗎？」即便這麼說，大家還是一起跳了，讓阿信笑說：「五倍的浪、五倍的慢，我還給丁噹老師了，她來取經。」瑪莎則是對阿信直呼：「被取完就沒了？」讓阿信趕緊制止：「小朋友耳朵摀起來。」



