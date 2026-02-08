大咖天后冬奧開幕式「無酬演出」遭疑對嘴 官方回應：符合國際慣例
娛樂中心／蔡佩伶報導
2026年第25屆冬季奧林匹克運動會（Milano Cortina 2026）6日在義大利登場，這也是首次採用雙聖火模式，其中，掀起討論的是流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的演出，現場過於出色的表現，引來網友質疑是否對嘴演唱。
瑪麗亞凱莉在米蘭東奧獻唱兩首曲目，其中一首還是義大利經典名曲，據悉表演沒有拿任何酬勞，也讓現場掀起一波高潮，不過表演片段曝光後，部分網友質疑瑪麗亞凱莉演唱舞台是在戶外，但她聲音卻「相當完美」，不免懷疑是提前錄製好歌曲，只是站在台上對嘴。
面對外界的質疑，國際奧會與賽會組織委員會並未正面回應，僅表示「全程皆有錄音安排」，而一切都符合國際型活動的慣例，另外，國際奧會傳播總監馬克・亞當斯則認為能夠用非母語表演，相當值得肯定，不過一番話語仍未解答觀眾心中的疑惑。
