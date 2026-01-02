大咖天后力挺吳宗憲 神秘剪影曝光瘋傳是她

〔記者陽昕翰／台北報導〕本土天王吳宗憲3月29日將在台北國際會議中心開唱，除了康康擔任嘉賓，現在更傳出舞后温嵐也將登台助陣，有望重現夯曲《屋頂》。

從《是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我》、《真心換絕情》、《你比從前快樂》到《屋頂》，吳宗憲橫跨綜藝與音樂世代的經典金曲，是許多人的回憶。

相隔8年在台北開唱，讓這次回歸更顯珍貴，天王也期待說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」

