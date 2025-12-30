大咖天后桃園機場掉大筆現金！竟被他撿走了 公開發文曝對方身份

記者鄭尹翔／台北報導

唱紅《得意的笑》、《愛江山更愛美人》等經典歌曲的民歌手李麗芬，近日發文透露，自己不慎遺落1萬4000元現金在免稅店，幸運的是，第二航廈D5登機門附近的免稅店型男服務員迅速發現，急忙將現金送到登機門交還給她。李麗芬感激表示，「身形高壯的服務員臉上帶著急迫關切的表情，搶先我把錢送回，我萬分感謝。」直呼「桃園國際機場不只守著國門，更讓人深刻體會，台灣最美的風景是人！」

李麗芬在機場掉大筆現金。（圖／翻攝自李麗芬臉書）

李麗芬透露由於桃園機場規定免稅店服務員上下班不得攜帶現金或信用卡，也不能收取小費或紅包，李麗芬原本想包個小紅包表達謝意卻被婉拒。她表示，只能以每次出境時光顧免稅店來支持服務員，也讚嘆「這樣的誠實，如果發生在其他國際機場，結果大多不同。」

李麗芬此次經歷，也讓她再度體會到機場服務員的專業與誠信，並呼籲大家珍惜每一位守規矩、誠實的工作人員，也感謝桃園國際機場維護良好的服務品質。

