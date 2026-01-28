大咖天后51歲了！又冒出驚人才華 宣布今年減少工作量
〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是金曲歌后蔡健雅的51歲生日，《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB在今日實體發行，同時數位音樂也全球同步上線，堪稱是三喜臨門。蔡健雅笑著表示，今年的生日只打算簡單過，但從今天開始在線上聆聽數位專輯、觀賞演唱會影音USB的朋友，希望大家可以透過這份作品感受到她的誠意，「沿著音樂的拋物線，把自己最真實原始的模樣找回來。」
《Let’s Depart!給世界最悠長的吻 演唱會實錄》不單純是整個巡迴的句點，更是蔡健雅感覺音樂性最成熟、最自然立體、最有故事、有能量的作品。蔡健雅對每位樂手的要求並非一般的高，演唱會中運用大量的弦樂，四重奏的每個線條旋律都像在跟彼此對話，其他樂手也要身兼多職，貝斯手也要負責敲擊樂器、鍵盤不彈琴時要打非洲鼓，讓她深深感謝所有樂手們給予音樂靈魂的熱情和深度。
由於演唱會中完全不使用Program，所有的選曲與編曲也費盡心思，順著歌的時間軸鋪陳，帶領大家從黑暗走到光亮，成為自己的小太陽，希望粉絲感受到整個演唱會團隊的誠意，在聆聽音樂時「去記得，不是去證明我們是誰，而是把自己最真實原始的模樣找回來，展開雙手跟自己說welcome home。」
現在慶生對蔡健雅來說已經不是很看重的部份，她表示：「今年就跟經紀公司夥伴吃個晚餐簡單度過，連願望都不會設定，因為現在的狀態是想做什麼就去做，甚至常常會有意外的驚喜。現在夠忙了！隨心！」蔡健雅向宇宙下單已經持續了一段時間，讓自己得以發掘出更多內在隱藏或未開拓的潛力，果然也真的會蹦出
新嗜好，近來蔡健雅不時在社群上分享她的畫作，她笑說：「畫畫就是我近期最大的驚喜！」
蔡健雅坦言自己從小就很害怕畫畫，覺得自己沒有繪畫天賦，連直線都畫歪，但是兩個月前她看了一支關於Somatic arts身心學藝術的網路教學影片，透過閉眼塗鴉，並在線條分線處填上顏色，利用這些線條和顏色看出自己的心理和身體狀態。
她每天很有儀式感地盡行塗鴉，有時會發現一些悲傷或憤怒的情緒就這樣跑了出來。就這樣慢慢地，潛意識裡「多餘未處理」的情緒逐漸釋放，心裡好像有一個新的空間產生，也開始好奇如果自己開始畫畫，會畫出什麼「醜樣」呢？
她放下面子，勇敢面對自己的不擅長，把自己變回啟蒙學生並放飛自我地亂畫，「我不批評也不准說自己不夠好，但每天會看一些繪畫教學，試著觀察線條的流動、人體骨骼肌肉構造、光影的共存等等，發現原來畫畫真的需要強大的敏銳觀察和空間邏輯，實在太適合我這種細節控！」現在蔡健雅每天會花一些時間練習畫人體、五官，同時她也希望可以在畫中找到「蔡健雅式」胡鬧又認真的風格。
蔡健雅表示，音樂做了快30年，在現在這個人生階段還能跳躍到另一個藝術領域覺得很珍貴，「不知道未來會有什麼變化，但我非常享受這種從零學習的態。」同時蔡健雅也表示今年將稍微減少工作量，改為選擇一些自己想做的演出，她更偷偷透露，未來有一個特別的計畫正在籌備中，敬請大家期待。
