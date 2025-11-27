大咖女星昔捲小三神隱！知名狗仔爆女兒重走舊路「上月剛墮胎」

葛斯齊出面爆料一名大咖女星的女兒介入他人婚姻。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）





演藝圈婚變消息頻傳，知名狗仔葛斯齊過去經常公開揭發藝人醜聞，今（27）日再度發文爆料，指出一名大咖女星曾因背負小三罵名而神隱多年，沒想到，時隔多年後，她的女兒也同樣插足別人婚姻，讓他傻眼直呼：「感覺和她媽當年一樣」。

葛斯齊提到，該名女星過去因被指「當了小三」而消失好幾年，如今已升格成為阿嬤，豈料，「女兒卻是當人的小三還供吃供住，10月墮了胎」，他透露自己目前人在國外，恰巧距離對方很近，稱對方態度十分囂張，「感覺和他媽當年一樣」。

葛斯齊在臉書發文爆料。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

葛斯齊在臉書發文爆料。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

貼文曝光後，引來不少網友好奇，而葛斯齊也接著補充，自己下午目擊一對結婚11年的夫妻鬧離婚，「小三還是女星的女兒」，讓他有感而發表示：「人生百態五味雜陳」。不過並未透露對方身份，僅寫下「 明星也是人，點到為止」。

事實上，葛斯齊過去就經常公開爆料，日前粿粿被爆出軌王子時，葛斯齊也出面指出有2對「西洋出軌團」，更形容對方堪稱

「最佳掩護組」，引起外界猜測是

簡廷芮、王品澔，不過簡廷芮多次與老公出面駁斥，最後爆料 不了了之。



