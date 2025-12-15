大咖女星涉非法醫療！「點滴阿姨」終於認了無醫護資格：賺點小菜錢

記者陳宣如／綜合報導

南韓喜劇女星朴娜勑捲入「非法無照醫療施術」爭議持續延燒，相關風波在演藝圈內外鬧得沸沸揚揚。根據韓媒《文化日報》最新報導，外界關注已久、被稱為「點滴阿姨」的A某近日終於出面回應，坦承自己並非合法持證醫療人員，消息一出隨即引發軒然大波。

南韓女諧星朴娜勑近期捲入職場霸凌和非法醫療爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

《文化日報》指出，該報於10日為釐清朴娜勑是否涉及接受非法醫療行為，主動致電聯繫被外界稱為「點滴阿姨」的A某進行查證。未料，A某在通話中親口坦承自己並非持有任何醫療執照的專業人員，相關說法一出，立刻引發外界譁然。

根據報導，A某表示自己既非醫師也非護理師，僅曾在韓國實施「醫藥分業制度」（2000年7月）前，短暫在醫院工作過一段時間，當時曾透過社區藥房取得藥品進行簡單醫療操作，她形容「賺的錢頂多只能買點小菜」，試圖淡化爭議。A某強調，自制度實施後，由於無法合法取得藥品，便完全停止相關操作，至今已辭職多年，沒有再從事任何醫療行為。

針對朴娜勑非法注射爭議，「點滴阿姨」終於開口承認自己沒有任何醫療執照。（圖／翻攝自文化日報）

至於是否曾替朴娜勑施打點滴，或進行其他醫療操作？依照朴娜勑前經紀人爆料內容，2023年7月朴娜勑曾在韓國金海市的一家酒店接受A某施打點滴，且有兩人當時的簡訊對話紀錄可佐證，內容包括酒店地址、施術費用及A某銀行帳號等細節。對此，A某回應《文化日報》時僅確認簡訊中個人資料屬實，但對於是否為朴娜勑提供醫療施術則表示「完全不知道、完全不記得」。

針對此爭議，截至目前，朴娜勑雖已宣布暫停演藝活動，但尚未就A某的回應發表任何公開評論，事件仍持續受到外界關注。

