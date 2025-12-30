大咖女星爆不倫戀！電梯激戰人夫畫面被公開 她道歉證實退出節目

娛樂中心／蔡佩伶報導

淑行發布道歉聲明。（圖／翻攝自IG＠sookhaeng）

活躍於老歌領域的韓國歌手淑行（숙행），擁有亮麗的外型，吸引許多粉絲喜愛，豈料正在參與選秀節目的她，近日被爆出在電梯內激吻人夫的不倫戀，事後，淑行在今（30日）發布道歉聲明，證實將會退出節目。

近日韓國節目《事件班長》爆料指出，一名正宮指控某位女歌手跟其丈夫有染，甚至公開兩人在大樓走廊、電梯內激吻的驚人畫面，正宮表示曾為了守護家庭，而哀求女歌手結束這段不倫戀，但起初女歌手否認戀情，強調自己爬到如今的地位，不可能會找人偷吃，直至收到存證信函後，女方才改口稱男方曾告訴她，已經在處理離婚事宜。

事後，網友根據相關線索挖出女歌手身分為淑行，而據《事件班長》詢問淑行的說法，她表示在得知男方的謊言後，也立即與對方切斷聯繫，同時聯絡正宮道歉，強調不會逃避法律上的責任，至於欺騙的男方，淑行表示會追究到底。

事件鬧得沸沸揚揚，淑行則在今日發布道歉聲明，表示會退出正在參加的節目《現役歌王3》，透露不希望造成工作人員以及其他參賽者的困擾，同時也希望杜絕外界不實消息的擴散，未來會透過法律程序查明事情真相，不過對於是否偷吃人夫，淑行在聲明中並未承認也未否認。

女歌手爆出不倫戀，事後網友挖出身分是淑行。（圖／翻攝自YouTube）

