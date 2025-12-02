大咖女星爆遭獻祭！日期藏恐怖巧合 下一個目標是他

女星陳都靈被爆遭獻祭。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）





中國大陸男星于朦朧9月身亡後，死因掀起熱議，甚至引發全球關注，隨著陰謀論越燒越旺，其他藝人被牽扯進來。近日，美國靈媒Kandis Starr點名女星陳都靈遭獻祭，並指出下一個目標恐怕是大咖男星。

于朦朧9月身亡後，死因掀起熱議。（圖／翻攝自于朦朧工作室微博）

Kandis Starr先前指出陳都靈的狀況危險，更直言有人要將她「獻祭」，時間是12月5日，網紅「蓓姨」也在YouTube頻道指出，當天與中國高層人物蔡奇生日重疊，掀起各界討論，另一美國靈媒Deborah更直言陳都靈已經離世。

不過陳都靈從爆料至今都有出席公開活動，雖然有人指出是替身，但並未有任何相關證據。除此之外，還有靈媒警告下一個對象可能是姓胡的男星，讓許多網友瘋猜是「胡歌」，但所有消息目前都是靈媒爆料，尚未得到任何官方證實。

陳都靈遭爆已經離世，不過並未得到證實。（圖／翻攝自陳都靈微博）

陳都靈遭爆已經離世，不過並未得到證實。（圖／翻攝自陳都靈微博）



