大咖女星爆霸凌「酒杯砸經紀人、逼做私務」她不忍喊冤⋯反開告員工

南韓女諧星朴娜勑捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

韓國喜劇藝人朴娜勑近日遭多名前經紀人集體指控，稱她長期以霸凌、辱罵方式對待，還強迫他們處理大量私務，甚至因拒喝酒遭酒杯砸傷。多名經紀人已向法院聲請對她名下不動產假扣押，並預告將提告求償 1億韓元（約200萬台幣）。對此，朴娜勑喊冤，反指是經紀人惡意威脅。

綜合韓媒報導，多名前經紀人向法院陳述，他們被要求 24小時待命，還得負責大量與工作無關的差事，如採買食材、酒精飲品、派對後清潔等。有經紀人因不喝酒遭朴娜勑辱罵，更控訴曾被她丟擲的酒杯砸傷。

朴娜勑出面喊冤。（圖／翻攝自韓網）

朴娜勑昨（5）日接受韓媒訪問反擊，表示指控她的兩名經紀人在她身邊工作一年多，離職時已領取離職費，卻事後要求拿走公司 2024 年度 10% 的營業額。她已委託律師處理，並反告兩名經紀人挪用公司 2500 萬韓元（約58.6萬台幣）。

