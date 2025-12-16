大咖女星爭議連環爆！神隱數日現身 全面中斷演藝活動

南韓女星朴娜勑近期爭議連環爆。（圖／翻攝自朴娜勑IG）





南韓女星朴娜勑近期遭前經紀人們控訴職場霸凌，在合作時不僅惡言相向、需要隨時待命，還有人因為拒絕喝酒被丟酒杯砸傷，更涉及非法醫療爭議，風波延燒數日，朴娜勑終於在今（16）日出面說明。

朴娜勑透過韓媒《日刊體育》公開聲明影片，對於近期引發的事件，讓許多人感到擔憂與疲憊深感抱歉，她也已經主動退出參與的所有節目，希望不要再給製作團隊們和同事製造不必要的困擾。

朴娜勑表示，相關的爭議確實有需要冷靜及確認的事實，目前已經進入法律程序，因此在這個期間她不會再做出其他說明，不是因為個人感情的關係，而是認為整起事件應該透過司法公正確認及釐清，「感謝這麼多人關心，之後我將不再對外做出任何回應」。



