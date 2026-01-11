大咖女星突現身北捷！本人超害羞「合影廣告看板」 全程0人認出

記者王培驊／綜合報導

女星陳美鳳在演藝圈向來以好人緣聞名，私下常透過社群分享與圈內好友的相聚日常，加上多年來維持得宜的體態與凍齡外貌，讓她被封為「台灣最美歐巴桑」。出道將近半世紀的她，至今仍擁有一票死忠粉絲，沒想到近日卻上演一幕「巨星隱身人海」的畫面。

陳美鳳跟自己的廣告看板同框，捷運站人來人往卻無人認出。（圖／翻攝自IG @im_meifen）

近期陳美鳳代言的品牌在台北車站捷運站內大規模曝光，站內多根柱面與螢幕上，都能看到她氣質亮眼的廣告照，在人來人往的轉運樞紐格外吸睛。而她本人也悄悄現身北車，親自走進捷運站一睹成果。

只見陳美鳳當天一身低調裝扮，黑色上衣搭配黑褲，頭戴白色鴨舌帽，臉上還戴著口罩與眼鏡，幾乎將五官全數遮住，不過纖細勻稱的身形仍隱約可見。她站在印有自己形象的廣告柱前拍照留念，還對著鏡頭做出捧臉的可愛動作，流露出難得的害羞神情。

然而令人意外的是，即便她就站在自己巨幅廣告旁，身處人潮密集的台北車站，來往的民眾卻完全沒發現這位資深巨星就在身邊。路人不是低頭滑手機，就是匆匆趕路，沒有任何人停下腳步多看一眼，更別說認出她的身分。

