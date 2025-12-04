大咖女星遭爆職場霸凌！前經紀人「拒喝酒竟被砸酒杯」 他怒提1億求償

娛樂中心／綜合報導

南韓女諧星朴娜勑。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

南韓知名女諧星朴娜勑再度卷入負面爭議。《Dispatch》今（4）日報導，她的多名前經紀人指控在任職期間受到不當對待，包括遭到職場霸凌、暴言辱罵、處理與工作無關的私人差事，甚至因拒絕喝酒而發生酒杯砸傷事件。多名前經紀人昨（3）日已向首爾西部地方法院申請對朴娜勑名下不動產進行假扣押，並預告將提出金額達 1 億韓元（約新台幣 234 萬元）的損害賠償訴訟。

南韓女諧星朴娜勑捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

根據《Dispatch》報導，前經紀人向法院指出，朴娜勑在任職期間不僅要求經紀人 24 小時待命，還將各類私人事務交由他們處理，包括採買食材、酒類、派對後清潔等。有人因不喝酒遭罵，甚至指稱曾被飛來的酒杯砸傷。此外，他們表示曾被要求協助代領醫囑、預約醫療行程等，已超出工作範疇。

在費用部分，前經紀人聲稱公司未即時支付他們在工作中支出的各項費用，其中包含採購食材與部分活動所需物品。他們透露，向朴娜勑提出相關結算要求時，反遭以「名譽毀損」與「偽造文書」提告相威脅，因此選擇訴諸法律，並向法院提交更多資料作為證據。對於本次指控，朴娜勑方面今天透過韓媒《News1》簡短表示，將透過法律代理人統一回應，尚未提出正式立場。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

