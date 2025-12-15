大咖導演夫妻驚傳陳屍家中！兇嫌疑為32歲毒癮兒 警方朝「搶劫謀殺」方向偵辦中

羅伯萊納（左）夫妻驚傳身亡。翻攝IG @marcpagani

曾執導《當哈利碰上莎莉》、《一路玩到掛》、《震撼真相》等作的78歲好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）驚傳身亡，與小10歲的妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer Reiner）陳屍於洛杉磯家中，且兇手疑似是兩人的兒子尼克萊納（Nick Reiner）。

根據外媒《PEOPLE》報導，洛杉磯消防局於14日下午接獲報案，指出一處民宅有人需要醫療幫助，但消防員抵達現場後，發現一男一女已明顯死亡，而警方也證實，死者就是羅伯萊納夫妻，兩人身上都有刀傷，有相關人員透露，兇手疑似就是他們的兒子尼克萊納，但警方目前並未證實，原因也有待調查，目前全案往搶劫謀殺方向偵辦。

羅伯萊納是知名演員兼導演。翻攝IG @marcpagani

尼克萊納15歲就染毒！疏遠家人流落街頭

羅伯萊納演而優則導，與蜜雪兒合作《當哈利碰上莎莉》時結緣，婚後育有3個孩子。而今年32歲的兒子尼克萊納曾染上毒癮，約15歲時就開始進出戒毒所，隨著毒癮惡化，他開始遠離家人，甚至離家出走、流落街頭，並將這些經歷拍成半自傳電影《成為查理（Being Charlie）》。



