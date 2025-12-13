大咖導演曾合作湯姆克魯斯、李連杰 驚傳病逝東京醫院！享壽76歲

日本名導兼演員原田真人驚傳本（12）月8日病逝醫院，享壽76歲。（圖／翻攝自日網natalie）

日本知名電影導演原田真人（原田 眞人）過去執導過由木村拓哉與二宮和也主演的電影《檢方的罪人》、《空難風暴》等，也演出過湯姆克魯斯主演的《末代武士》和李連杰的《霍元甲》。豈料，原田真人被傳出於8日病逝東京某醫院，享壽76歲，家屬也遵循他生前的遺願，僅由親人參加喪禮，擇日再辦追思會。

根據日媒《NHK》、《朝日新聞網》報導，名導原田真人合作事務所突然證實，12月8日他在東京都內醫院辭世，享壽76歲，他的死訊也震驚日本演藝圈，有不少共事過的演員和工作人員都很不捨。報導中透露，依照原田真人生前的遺願，喪禮僅由親人參加，之後會再辦追思會。

據了解，原田真人出生於靜岡縣沼津市，早年以電影評論家身分活躍於影視圈，1979年正式以導演之姿出道；他的創作題材多聚焦於現實社會與制度問題，風格犀利而具批判性。代表作包括描寫金融體系腐敗的《金融腐蝕列島》，以及以真實事件為背景、刻畫警政體系衝突的《突入，武士山莊人質事件》，均在日本社會引起高度關注。

原田真人曾執導由木村拓哉和二宮和也主演的電影《檢方的罪人》。（圖／翻攝自日網natalie）

原田真人執導、2008年上映的《超越顛峰》，改編自橫山秀夫的暢銷小說，描寫日航123號班機空難後，新聞記者在龐大壓力下的掙扎與抉擇。該片不僅叫好又叫座，更在有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎中，一舉獲得10個獎項；他本人寫下6度獲得最佳導演獎、4度奪得最佳劇本獎肯定。

而近年來原田真人也與不少人氣演員合作，執導由木村拓哉與二宮和也合作的《檢方的罪人》，岡田准一主演的《燃燒的劍》也是由他執導。

除了導演身分，原田真人也展現多元才華，曾於2003年由湯姆克魯斯、渡邊謙、真田廣之等人主演的好萊塢大片《末代武士》中客串演出；2006年又在李連杰經典電影《霍元甲》飾演下毒的反派，令影迷留下深刻印象。

