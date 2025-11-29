大咖影后罕見全黑現身MAMA！哽咽悼香港大火：希望奇蹟會發生

記者林汝珊／台北報導

金憓秀全黑西裝主持MAMA。（圖／翻攝自韓網）

南韓年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》睽違7年重返香港，昨（28）及今日在啟德體育園區舉行。因應26日香港大埔宏福苑發生嚴重火災造成多人傷亡，典禮以低調莊重方式進行。第二天由影后金憓秀主持，她全身黑色西裝現身，胸前別上黑絲帶，氣氛凝重莊嚴。

過去金憓秀現身紅毯獲頒獎典禮，總是火辣登場引起話題，而今她改以全身黑色西裝現身，悼念香港大火罹難者，出場表示：「第一次來到 MAMA 和大家見面。」並以廣東話致意：「歡迎大家來到 MAMA。」

接著沉痛表示：「最近發生令人心碎的事情，讓我心情非常沉重。希望突然受到巨大傷害的受害者、罹難者家屬，都能收到我們真心的安慰。我相信奇蹟依然會發生。」代表 MAMA 與全場藝人向香港市民傳達哀悼。

