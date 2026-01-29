大咖影帝妻驚爆遭校園霸凌！被學姐惡意狠踹、搶錢 超慘陰影全曝光

記者陳宣如／綜合報導

韓國演員李珉廷於2013年與影帝李炳憲結婚，婚後育有一子一女，向來以優雅形象與家庭生活幸福受到關注，沒想到近日卻親自揭露一段塵封多年的往事，首度親口談及自己在學生時期曾遭遇校園霸凌的經歷，罕見吐露過往傷痛，也因此引發外界關注。

韓國演員李珉廷近日自爆曾遭校園霸凌。（圖／翻攝自IG @216jung）

27日，李珉廷在個人YouTube頻道「李珉廷 MJ」上傳新影片，邀請長期關注兒童與青少年議題的專家崔珉俊所長進行對談。談話中，崔珉俊提到「20年前的孩子更可怕，那時是校園暴力被默許的年代」，李珉廷聽後表示認同，並進一步分享自己國中時期的親身經歷。

廣告 廣告

李珉廷在個人YouTube頻道揭露學生時期被學姐欺負。（圖／翻攝自YouTube @李珉廷MJ）

李珉廷回憶，自己就讀國一時，曾被年紀較大的女學生叫住，「她們張開雙腿坐著，一邊抖腳，一邊叫我『喂，過來』」。她表示，當自己走近後，對方未作任何說明，「什麼話都沒說，就直接踢我」，屬於毫無理由的暴力對待。她也提到，對方隨後要求檢查她的書包，當時因過度恐懼，只能站在原地不敢反抗，最後身上帶的零用錢全被拿走。

李珉廷（左）於2013年與影帝李炳憲（右）結婚，婚後育有一子一女。（圖／翻攝自IG @216jung）

節目中，兩人也延伸討論不同世代孩子的成長環境與心理狀態變化。崔珉俊分析，相較過去，如今孩子遭遇實質人身威脅的情況已減少，但在情緒承受與挫折調適方面，似乎面臨新的挑戰。對此，李珉廷也從家長角度分享觀察，指出現今校園與生活環境中「到處都有監視器」，不少父母選擇親自接送，或替孩子安排交通以確保安全，「但反而有些孩子在遇到一點小事時就很容易崩潰」，她認為這樣的現象值得被討論，也提到過度保護的環境，可能會對孩子的抗壓性產生影響。

李珉廷近年透過YouTube頻道持續與大眾分享生活與想法，這次在節目中坦率提及學生時期的親身經歷後，也在網路上引發粉絲與網友討論，不少人對她願意公開談論此議題的勇氣表示讚賞，同時也促使大眾再次審視校園安全與親子教育議題。

李珉廷經常在社群平台分享家庭生活日常。（圖／翻攝自IG @216jung）

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

唐從聖女兒遭校園霸凌 徐乃麟回應了！再度致歉：我修養不夠

21週流產痛未平！姜恩菲婚禮後仍不登記 首度淚曝遭霸凌：打到耳膜破裂

金球獎／《Kpop獵魔女團》再獲第二獎！「李秉憲起身護航」成全場焦點

那對夫妻KIM發文怒斥！一句道歉成奢求 愛女妮妮遭校園霸凌慘遭冷處理

