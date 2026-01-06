大咖影帝欠百萬房租遭趕出門！友幫線上募資慘淡現況曝

米基洛克欠百萬房租遭趕出門，友人幫線上募資現況曝。（圖: shutterstock／達志）

73歲好萊塢男星米基洛克（Mickey Rourke）出道至今近50年，曾以電影《力挽狂瀾》拿下英國影藝學院、金球獎影帝，還在漫威《鋼鐵人2》中飾演反派「鞭狂」。然而，他近日傳出遭租屋處房東驅趕，疑似財務狀況亮紅燈，慘澹現況令人擔憂。

綜合外媒報導，米基洛克近日被目擊入住美國洛杉磯一家飯店，且帶著行李、愛犬進出，疑似是因為欠下近6萬美元（約新台幣188.9萬元）的房租而遭到驅逐。據了解，他2025年3月簽約入住月租5200美元（約新台幣16.4萬元）的住宅，但第2個月開始租金被漲到每月7000美元（約新台幣22萬元），因此米基洛克被指控拖欠房租，還被房東額外要求支付訴訟費用。

米基洛克早前被發現頂著光頭造型。（圖: shutterstock／達志）

為了讓米基洛克免於被驅趕的危機，生意夥伴兼友人瓊斯（Liya-Joelle Jones）透過募資平台為他發起募款，名為「幫助米基洛克保住他的家」，目標金額為10萬美元（約新台幣315萬元）。同時瓊斯強調此行為經過本人同意，希望「在這個極度焦慮的時刻，給予米基穩定與安心的保障」，而目前專案上線2天，已累積2.4萬人響應，共累積募款9.08萬美元（約新台幣286萬元）。

此外，米基洛克近年雖有演出作品，但人氣不如先前獲得影帝、演出《鋼鐵人2》，加上現年73歲的他曾被目擊頂著大光頭，過去意氣風發的形象早已不在。如今現況曝光後，仍引來粉絲替他加油打氣，「米基！每次看《大街小鱉三》都能讓我心情好起來！祝你一切安好」、「希望一切好轉，祝你未來順利」、「謹以此小小的舉動，向電影傳奇人物、現代偶像的米基洛克致敬」。

