大咖接連逛書展 卓榮泰今買了這一本書

行政院李慧芝發言人、阮昭雄副秘書長、文化部李遠部長、王時思次長、李靜慧次長、立法委員陳培瑜等人均陪同行政院長卓榮泰參觀書展。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 2026台北國際書展週一開始，一路至2月8日，開幕活動總統賴清德表示「找到好老師不如找到好的書」。今（5）日教育部長鄭英耀則說「一本書就像一位不會說話的老師」，行政院長卓榮泰則致贈花蓮4校師生讀物，並參訪多個展區。

教育部長鄭英耀今日走訪國際書展，除參觀各大展區外，強調閱讀是各項學習的基石，也是國家競爭力的核心。他說，學習不只是在學校與校園內，學習無所不在，是一輩子的事，也以閱讀為例表示，一本書就像一位不會說話的老師，一本好書，常在某個時刻給我們許多啟發，也可能在不經意間，成為影響我們的力量，這正是閱讀最珍貴、也最迷人的地方。

廣告 廣告

卓榮泰在光復專案贈書活動中，贈書跟圖書券給花蓮縣光復商工、光復國中、富源國中、太巴塱國小等四校師生，隨即參觀台北國際書展多個展區，依序走訪聯寶、泰國主題國館、文學書區、客家委員會、公民書區、原住民族委員會及台灣漫畫館，實地了解各單位如何透過出版與策展，呈現台灣多元而豐富的閱讀風景。

在聯寶展位，卓榮泰翻閱布農族繪本，了解如何透過圖像與故事，引導孩子認識部落文化。隨後走訪泰國主題國館，館內以水與船結合書籍的設計，營造如水上市場般的閱讀場景，他在現場選購《泰菜與你》，感受飲食書寫與文化的連結。來到文學書區，國立臺灣文學館館長陳瑩芳介紹台語文書籍與Podcast節目，分享以多元形式推廣台語文學的策展方向。

隨後，卓榮泰前往原住民族委員會展區，聽取原住民族詩、散文與報導文學的出版成果，認識原住民族文學近年來的多元書寫。最後走訪台灣漫畫館，了解台灣在地漫畫從少年題材延伸至社會與地方議題的創作樣貌，展現台灣文學與出版的多元能量。他肯定出版工作者長期累積的文化能量，期盼透過閱讀與書展平台，讓不同世代與族群的聲音持續被看見、被理解。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026台北國際書展開展第三天 鄭英耀親自到場購書、分享書單

書展平日門票可折抵民眾直呼「划算」 蔣萬安18本書單公開

台北國際書展開幕湧人潮 賴清德逛書展：若無強權發動戰爭多美好