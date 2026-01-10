大咖斷言藍營5縣市將「藍天變綠地」 鄭麗文政治生命恐告終

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日分析 2026 年九合一大選選情，指出國民黨目前執政的縣市中，有五個陷入「掉棒危機」，可能由藍轉綠。其中最關鍵的是新北市，因民眾黨主席黃國昌表態參選，形成三腳督局面，選情驟變為五五波，對國民黨極為不利。吳子嘉警告，若國民黨丟失新北，不僅 2026 年選舉受挫，2028 年重返執政亦將無望，黨主席鄭麗文的政治生命也可能隨之終結。其餘高危縣市包括新竹縣、嘉義市、彰化縣與宜蘭縣。

廣告 廣告

吳子嘉在其網路節目《董事長開講》中直言，所有縣市中最危險者莫過於新北市。民眾黨主席黃國昌已表態參選，使原本選情增添變數，三強鼎立讓勝負難料，對國民黨相當不利。他指出，此局勢可能影響台北市副市長李四川的參選意願，若李四川卻步，國民黨改推新北市副市長劉和然應戰，恐有輸掉新北的風險。一旦新北失守，吳子嘉斷言，國民黨不只將輸掉 2026 年地方選舉，2028 年總統大選重返執政的機會也將完全喪失，立法委員選舉亦會隨之慘敗，連帶導致民眾黨萎縮，而國民黨主席鄭麗文的政治生命也將隨之結束。

民眾黨主席黃國昌已表態參選，使原本選情增添變數。 圖：張良一 / 攝（資料照）

吳子嘉進一步分析，新北市選情牽動整體政治版圖，民眾黨為求生存，勢必全力一搏，黃國昌的參選決定被視為正確策略，同時也是對鄭麗文領導的重大考驗。他強調，新北之役已成為藍營能否穩住陣腳的關鍵指標，任何閃失都將引發骨牌效應。

除了新北市，吳子嘉亦點名其他四個國民黨執政縣市同樣岌岌可危。在新竹縣部分，他認為國民黨副主席兼秘書長李乾龍的協調，最終將與地方派系妥協，導致立委徐欣瑩失去機會，預測新竹縣將會丟失。嘉義市方面，民進黨立委王美惠實力堅強，吳子嘉評估現階段國民黨內無人能敵，選情不容樂觀。

彰化縣則是總統賴清德必爭之地。儘管國民黨立委謝衣鳳形象不錯，但其胞弟謝典霖有意爭取議長寶座，家族政治的色彩引發負面觀感，加上謝典霖已擔任多屆議長，難以要求其禮讓，使得彰化選情陷入內鬥隱憂，同樣被列為危險區。

國民黨立委謝衣鳳。 圖：張良一/攝

最後，宜蘭縣雖有形象良好的國民黨立委吳宗憲，身為擁有 15 年資歷的優秀檢察官，本被看好接棒，然而議長張勝德堅持初選比民調，並頻頻對外放話爭取提名，黨內爭鬥白熱化。吳子嘉斷言，在內耗情況下，宜蘭縣也難保不失。

吳子嘉總結，若這五個縣市全數敗選，國民黨將面臨重大挫敗，黨主席鄭麗文的任期恐將於今年年底提前劃下句點。他的分析凸顯國民黨在 2026 年選舉前面臨嚴峻整合危機與派系角力，如何化解內部矛盾、應對外部挑戰，將是藍營能否保住執政版圖的關鍵。

國民黨目前已完成台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等首波縣市長提名，新竹市則確定禮讓現任市長高虹安，其餘人選仍在協調中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛

撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走