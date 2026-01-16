大咖樂團工作遲到！經紀人狂摳直呼完蛋了 新歌MV「本色演出」也遲到了

記者鄭尹翔／台北報導

金曲樂團麋先生勢不可擋！《都是浪漫害的》專輯首首MV勇破百萬點閱，新年趁勝追擊再推全新正能量〈無所謂明天還有多壞〉MV。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER最新MV竟從「睡過頭」展開！昨（15日）推出全新正能量歌曲〈無所謂明天還有多壞〉MV，最大亮點就是吉他手小B「本色演出」，不僅在MV中因睡過頭驚醒、一路狂奔，拍攝當天更真的不小心睡過頭，讓團員與工作人員笑虧情節根本是「真人實境版」，也為作品增添意外真實感。

麋先生小B首度獨挑大樑擔綱主角拍攝MV，完美詮釋MV腳本真睡過頭，被虧「本色出演」。（圖／相信音樂提供）

麋先生創作專輯《都是浪漫害的》成績勢不可擋，每支MV皆突破百萬點擊，專輯累積破千萬觀看次數。趁勝追擊推出新作〈無所謂明天還有多壞〉，團隊遠赴日本東京拍攝MV，以幽默又帶點荒謬的敘事方式，呈現歌曲「率性向前、不管多壞都要走下去」的精神。

MV中，小B首度獨挑大樑擔任主角，身穿Hello Kitty睡衣從床上驚醒，因睡過頭展開一場從台北「跑」到東京的熱血冒險。童趣睡衣搭配狂奔畫面形成強烈反差萌，讓粉絲笑喊「穿Kitty還可以這麼帥」、「可愛又中二完全命中」。

畫面中小B奔跑的足跡橫跨多個東京知名地標，包括立大山兒童遊園地、澀谷TOWER RECORDS、六本木森美術館巨型蜘蛛、隅田公園晴空塔、新宿哥吉拉地標，以及能近距離看到東京鐵塔的秘密基地Iki-iki Plaza，節奏明快又充滿城市能量，讓東京街景成為歌曲情緒的一部分。

拍攝當天，小B一早就在東京新宿街頭展開「晨跑式拍攝」，邊跑邊拍毫不喊累，他笑說平時就有跑步習慣，動輒10公里起跳，「這種邊跑邊工作的行程，對我來說還算駕輕就熟。」更巧的是，當天他真的睡過頭，被虧完全是「本色演出」，小B也幽默回應：「要演就演全套。」

此次拍攝也把握〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會東京場的空檔進行，小B坦言行程緊湊但相當值得，第一次近距離看到東京鐵塔讓他直呼震撼，「以前都是在日劇裡看，這次能直接拍進MV，真的很感動。」此外，主唱以諾的女兒也驚喜入鏡，為拍攝現場注入療癒氛圍。

〈無所謂明天還有多壞〉由四位團員共同創作，看似熱血的旋律，其實藏著麋先生式的「躺平哲學」，傳達「與其焦慮未知的明天，不如好好享受現在」的生活態度。麋先生目前正積極籌備新專輯，〈馬戲團運動 CircUs〉巡演也將持續前進更多城市與歌迷相見。

