大咖歌后出手了 小助理黃則翔被分手哭給姐姐聽

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手黃則翔發行首張台語全創作專輯《相相 sio-siòng》，他是金曲歌后戴佩妮的頭號粉絲，因為偶像萌生了當創作歌手的想法，後來Demo被戴佩妮本人聽到，成為戴佩妮旗下簽約的詞曲作者。

黃則翔這次發片，特地邀請戴佩妮擔任新歌《將汝送別位》的配唱製作人。儘管共事多年，黃則翔坦言剛開始面對偶像非常緊張，他第一次進錄音室幫戴佩妮唱合音，緊張到直接大失眠，整個人處於「魂不守舍」的狀態。

即使後來經常一起吃飯工作，他仍常擔心說錯話，連只是講電話也會大冒汗，只能露出嘴角微微抽動欲言又止的表情。

戴佩妮在音樂上引導黃則翔旋律的發展，而她給予的歌詞建議更像是希望帶入黃則翔生命中的「箴言與禮物」，以音樂關心他的實際生活狀況。這份師徒關係卻在黃則翔「被分手」後產生了轉變，當時他打電話給戴佩妮「哭給姐姐聽」，現在回想雖然荒謬，此後他才開始能比較放鬆地面對偶像，甚至敢於開玩笑。

戴佩妮擔任配唱製作人，黃則翔坦言像是給了恩師一個「小挑戰」，成功說服了不按台語的她，「配唱重點在於引導我的情感與口氣。」

