大咖歌手們御用鋼琴家！劉胡軼強勢出擊 青峰主動求合作

【緯來新聞網】音樂創作人劉胡軼發行原創鋼琴演奏專輯《須臾之橋Out of Service》，收錄十首鋼琴曲，其中一首〈家園Home〉與吳青峰共同創作，成為專輯內特別訂製。專輯歌曲回歸純淨的鋼琴旋律線條，劉胡軼從自我感受出發，以音樂搭建一座橋樑，連接著內心最深處與聽眾觸碰瞬間的所思所感。

劉胡軼功力深厚，是許多歌手愛用鋼琴家。（圖／劉胡軼提供）

劉胡軼出生於中國武漢，5歲在家人的安排下開始學習鋼琴，隨後就讀於武漢音樂學院附中作曲系，又繼續考入武漢音樂學院作曲系。2016年，劉胡軼搬到北京工作深耕音樂行業，無論是創作還是製作均有涉獵，合作不同風格歌手，主要經歷跨古典與流行，常擔任大型演唱會、綜藝及晚會音樂總監。



曾為吳青峰〈我在原地等你〉、楊千嬅〈未晚〉、張碧晨〈曾經守候〉等歌曲作曲，擔任吳青峰《冊葉一：一與一》、黃綺珊《愛的歸途》、劉宇寧《十》等專輯，以及吳青峰〈起風了〉、易烊千璽〈種子〉、王俊凱〈回望〉、毛不易〈見字如面〉等單曲的製作人。



劉胡軼亦在探索現場的魅力，擔任周傳雄、吳青峰、王俊凱等歌手的演唱會音樂總監，為其演出保駕護航，保持對現場音樂的高要求水準。經歷足夠多的繁忙、壓力、成長，與音樂朝夕相伴，他想通過音樂傳達更「私我」的部分。



3年前，〈家園Where I Landed〉的獨奏版本初稿完成後，劉胡軼將曲分享給吳青峰，聽完很有感處的吳青峰，想到能否寫幾句歌詞唱進去。5句精煉的歌詞，是唱給劉胡軼，也是唱給所有需要的人。後來，兩人，一個人在北京，一個人在台北，借由音色和文字創作完成隔空呼應，誕生出特別版的〈家園〉。《須臾之橋Out of Service》已在各音樂串流平台上架。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

白冰冰砸百萬帶子弟兵去宜蘭、淡水 自己坐豪車他們等公車

王力宏被逼哭！出道30周年收無價之寶 救助百童善舉曝光