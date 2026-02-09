大咖歌手幕後作詞人黃則翔等10年推專輯 巫巴克驚嘆「完成度極高」

【緯來新聞網】曾為光良、江美琪、鄭興等大咖歌手執筆詞曲的音樂人黃則翔，歷經10年終於推出個人首張台語全創作專輯《相相sio-siòng》。日前他受邀登上主持人巫巴克的節目《是Live!聲音實驗現場》，分享這張結合Folk、R&B與電子元素，且被譽為「文藝台客」之作的幕後點滴。巫巴克感嘆兩年前訪問時則翔還在猶豫要做華語還是台語，沒想到兩年後直接交出一張完成度極高的正規專輯。黃則翔感性表示：「做完這張專輯後，我原以為會失去動力，但現在我擁有的勇氣更多，下一張專輯肯定會做出來！」他甚至大膽預告，下一張想挑戰「辣歌」，嘗試節奏強烈的台語作品來展現不同聲線。

廣告 廣告

戴佩妮（左）是黃則翔的恩師。（圖／黃則翔提供）

《相相sio-siòng》意指「四目相對」，靈感源於黃則翔與收編浪貓「阿派」的深厚情緣。2020年遭遇情傷與樂團解散雙重打擊的他，回到新竹療傷時遇見了會「出手巴他」的浪貓阿派。則翔笑說，當時阿派爪子的痛感讓他感受到自己「還活著」，隨後他決定誘捕、治療並收編阿派。這份關係從被巴到能窩在腿上睡覺，讓則翔心碎的信任感逐漸修復，更為了讓阿派過好日子而克服創作卡關重返台北。專輯同名歌曲〈相相〉正是描寫與貓咪凝視間那份「只要有愛就能溝通」的純粹，他也將發布一系列與愛貓、父親及恩師戴佩妮「對看」的Reels影片傳遞此核心。



提到恩師戴佩妮，黃則翔在節目中坦言對她既崇拜又畏懼。自2006年愛上戴佩妮的音樂後，他一路從粉絲變身為旗下簽約作者，並在本次專輯歌曲〈將汝送別位〉邀請她擔任配唱製作人。即便共事多年，則翔自爆早期進錄音室幫她唱合音時曾緊張到失眠，連講電話都會大冒汗，直到某次失戀後打電話給戴佩妮痛哭，師徒關係才破冰，讓他終於能放鬆面對偶像。這次邀請不諳台語的戴佩妮配唱，則翔成功說服她「情感引導重於語言標準」，戴佩妮更突發奇想，在歌曲尾奏利用真實遺物杯墊敲擊摩斯密碼，為這首關於告別的歌曲畫龍點睛。

黃則翔（右）到主持人巫巴克節目宣傳新專輯。（圖／巫巴克提供）

這張由詩人李瓜指導台文寫作的專輯，打破了傳統台語歌的雄性框架，黃則翔以溫柔纖細的聲線，揉合多樣曲風，展現台語在當代設計、文學與同志群體中的多元面貌。專輯視覺更以眼形鏡面與蜘蛛蘭花朵，象徵面對聽眾的勇氣。面對黃則翔對未來作品的雄心壯志，巫巴克也在節目中溫馨提醒：「雖然很期待你下一張的走向，但我們還是要先好好聆聽這張精采的首張專輯，不要跑太快！」《相相sio-siòng》現已全面發行；節目《是Live!聲音實驗現場》將於 2月9日晚間11點在國立教育廣播電台播放。

更多緯來新聞網報導

不只江祖平！龔益霆再被爆「用錢封口」性侵案嗆：我用關係弄死你

小樂認愛2年圈外女友！自爆半夜喝奶濺血送醫逢6針