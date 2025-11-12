大咖歌手爆「幽會20多歲嫩妹」被拍！正宮不忍發聲了 揭親密照時間線

娛樂中心／綜合報導

58歲香港歌手蘇永康踏入歌壇多年，累積不少音樂作品，感情方面則是跟「Anita」馮翠珊結婚11年，育有一子，近日，蘇永康遭到週刊爆料密會20多歲嫩妹，後續也證明全是誤會一場。

蘇永康昨（11日）被週刊指出跟一名神秘女子互動親密，不過他的妻子當日作出澄清，強調跟蘇永康感情穩定，表示爆料照片是「11年前的舊照」，由於當時他們還未結婚，所以只能算「蘇先生婚前的小插曲」，隨後還稱讚蘇永康當年很有魅力，但最終仍是被她收服，而該則烏龍報導也在不久後下架。

事實上，蘇永康先前才因為23年前涉毒案遭到網友挖出，飽受批評，連帶影響到他在中國的演唱會以及節目演出，事後，蘇永康為了此事致歉，強調這些日子以來從沒忘記所犯過錯，也希望大眾從他的經驗中吸取教訓，認為一切都要謹言慎行。

蘇永康10月份因吸毒黑歷史，導致中國演唱會被下架。（圖／翻攝自微博）

