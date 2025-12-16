大咖歌手突現身婚禮！新娘激動暴哭 全場嘉賓錯愕驚呼

周湯豪驚喜現身婚禮為新人獻唱。環球音樂提供

周湯豪（NICK）以婚禮熱門歌曲〈TIL THE END〉收穫無數祝福，如今更親自將歌聲送進粉絲人生最重要的時刻。忙於《LOVE RAGE HOPE》專輯宣傳及「REALIVE - DELUXE」巡演的他，仍抽空於週末驚喜現身粉絲婚禮，化身「真人版婚禮歌手」，為新人獻上最真摯的祝福。

婚禮當天，新人進場原本播放的是專輯版〈TIL THE END〉，沒想到音樂結束後旋律再度響起，周湯豪突然拿著麥克風現身邊走邊唱，讓新郎、新娘當場驚喜不已，新娘更感動落淚。現場賓客意外「捕獲野生周湯豪」，從錯愕到驚呼，紛紛拿起手機記錄這難得一刻。周湯豪也親口向新人與在場賓客送上祝福，為婚禮留下難忘回憶。

周湯豪驚喜現身婚禮為新人獻唱。環球音樂提供

首度以歌手身分登上婚禮舞台，周湯豪坦言心情相當緊張，但更多的是幸福與感動。他表示，當初創作〈TIL THE END〉時，腦海中浮現的正是婚禮畫面，這次親身走進粉絲的人生重要時刻，彷彿完成了這首歌的使命，也讓作品本身更具意義。

近期結束2025年「REALIVE - DELUXE」福州、深圳與杭州場次演出，周湯豪在各地感受到歌迷滿滿熱情，現場感染力與溫暖鼓勵的互動，更讓他獲得「雞湯豪」稱號。每回演唱〈TIL THE END〉前，他也習慣詢問台下是否有人即將結婚，屢屢引來歌迷熱烈回應與告白，讓他笑稱雖然自己還沒準備好，但非常開心這首歌成為婚禮必播曲。

