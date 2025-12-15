大咖歌手認了：這輩子都在抄襲「他」的歌 吐露「帶著恐懼」真實心聲

菲爾威肯為《大衛：王者降臨》配音。翻攝IG @philwickham

聖經題材動畫電影《大衛：王者降臨》將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕，找來人氣創作歌手菲爾威肯（Phil Wickman）擔任成年大衛的配音員，威肯表示自己當初是透過朋友聯繫上選角導演，對於自己能否成功詮釋大衛這位基督教的重要人物沒有把握，「但我會帶著恐懼去做」。

威肯向外媒分享，他從大衛身上學到的信念，他向導演自薦：「我的中間名也是大衛。我這輩子都在抄襲他的歌。除了耶穌，他是我最喜歡的聖經人物。我非常渴望這個機會。」最終也通過了考驗的試鏡，拿下角色。

導演菲爾坎寧安為了幫助威肯融入角色，向他仔細分析人物性格，威肯說道：「他剖析了大衛和掃羅的性格。他告訴我：『你必須保持謙遜和勇氣。就像阿拉丁和《神鬼戰士》裡的麥希穆斯的結合體。』我當時想：『我現在完全不知道該怎麼做。』」

聖經題材動畫電影《大衛：王者降臨》將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕。車庫娛樂提供

被導演要求成為角色！威肯直言要放下自尊

威肯補充自己錄音時，導演和製作人對他說：「我們知道你會唱歌。但你必須成為大衛。你要詮釋這個故事。這些歌就像百老匯戲劇一樣，你不能想著這首歌在電台播放；而是要在唱歌之前先把表演出來。」

威肯坦言：「那確實很有挑戰性。」並表示自己必須放下「自尊」。幸而最終呈現的結果相當傑出，導演坎寧安也相當滿意：「菲爾威肯完美地詮釋了我們希望在大衛這個角色身上展現的一切。」

除了配音外，威肯曾榮獲三次葛萊美獎提名，並且擁有數張白金單曲的創作歌手，這次也為《大衛：王者降臨》中的歌曲錄音。電影中的原創主題曲《跟隨光芒》相當受歡迎，YouTube上的點閱率已突破180萬次。

菲爾威肯也說：「我的孩子們很喜歡這張原聲帶，他們既是我最死忠的粉絲；也是最嚴厲的評論家。所以，他們一直要求我發行《大衛：王者降臨》的原聲帶是個好兆頭。」《大衛：王者降臨》12月24日耶誕佳節中英文版全台上映。



