大咖歌王消失7年！「暴瘦一圈大小便失禁」被宣告病危：準備送最後一程

記者林汝珊／台北報導

柳烈7年未出現在鏡頭前。（圖／翻攝自 MBN Entertainment YouTube ）

南韓資深歌王柳烈溫厚嗓音深植人心，卻在演藝圈消失長達7年。近日他罕見登上 MBN 訪談節目《金柱夏的日與夜》，肺功能嚴重受損，一度無法自行下床，連大小便都無法自理，一度病危，幾乎徹底絕望。

柳烈曾一度命危。（圖／翻攝自MBN Entertainment YouTube）

據韓媒報導，柳烈於2019年因肺炎高燒至40度緊急住院，確診罹患肺纖維化。他回憶，當時肺功能嚴重受損纖維化，連自行下床都做不到，生活完全無法自理，甚至出現嚴重譫妄症狀，頻頻產生幻覺，對著窗外大喊「有人在那裡」，讓家人都相當擔心。

廣告 廣告

柳烈坦言，甚至有段時間嚴重到，被醫院下達病危通知，對妻子表示：「要準備送他最後一程」，感慨：「是一個徹底絕望的時刻」。

據悉，柳烈早在2017年便開始受肺纖維化所苦，體重一度暴瘦至40公斤，還曾兩度面臨肺部移植手術臨時取消的打擊，期間還兩度陷入心臟驟停險境。直到2023年7月，他歷經長達7小時的手術，終於成功完成肺部移植，才漸漸康復。

更多三立新聞網報導

最窮只有一億？現代韋小寶「親回17億傳聞」一句話全說了

朱軒洋「戀上大16歲姊姊」！姐弟戀前輩柯震東說話了：還滿新鮮的

BLACKPINK Jennie也著迷！現身《換乘戀愛4》親口認：我是被拐來的

才剛入伍！車銀優爆「利用媽媽公司逃稅200億」經紀公司急回應了

